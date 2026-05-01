Emlékezet és kegyelet – a komáromi áttörés 107. évfordulója képeken

1919. május 1-jén a régió egyik tragikus, ugyanakkor a nemzeti összetartozás szempontjából máig meghatározó fejezete íródott Komáromban: mintegy háromezer magyar munkás és önkéntes kísérelte meg a szétszakított város újraegyesítését. A csehszlovák megszálló erők azonban fegyverrel „válaszoltak” a kezdeményezésre, és a véres összecsapások során több százan vesztették életüket.

A komáromi áttörés idei, 107. évfordulója alkalmából május 1-jén délelőtt az észak-komáromi katolikus temetőben, a 102 ismeretlen áldozatot rejtő hősök tömegsírjánál tartottak méltóságteljes megemlékezést.

Az eseményen a múlt iránti tisztelet és a történelmi emlékezet megőrzésének szándéka jegyében hangzott el emlékbeszéd, amelyet az idei esztendőben Falath Zsuzsanna muzeológus mondott.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma