Felvidéki látogatás a belgrádi szerb parlamentben

A felvidéki és a délvidéki magyar képviselet közötti kapcsolatok erősítése céljából látogatott Belgrádba Csonka Ákos, a Magyar Szövetség elnökének Gubík Lászlónak nemzetpolitikai tanácsadója. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség, a szerbiai kisebbségi modell tanulságai, valamint Szerbia európai integrációja álltak.

A látogatásra Kovács Elvira, a szerb parlament VMSZ-es alelnöke és Tóbiás József parlamenti képviselő meghívására került sor. A találkozó elsődleges célja a Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) közötti hagyományosan jó kapcsolatok ápolása és a nemzetpolitikai együttműködés elmélyítése volt.

A megbeszélések során kiemelt figyelmet kapott a szerbiai választási rendszer, amely figyelemre méltó módon biztosítja a nemzeti közösségek parlamenti jelenlétét. Míg Szlovákiában jelenleg is zajlik a diskurzus a parlamenti küszöb esetleges megemeléséről, Szerbiában alternatív küszöb segíti a kisebbségi pártok bejutását a törvényhozásba.

Csonka Ákos a látogatás kapcsán rámutatott: a szerb belpolitikában nemrégiben 5-ről 3 százalékra csökkentették az általános parlamenti küszöböt a demokratikusabb népképviselet érdekében. Hangsúlyozta, hogy a szerb-magyar történelmi megbékélés folyamata és a jelenlegi partneri viszony mintaként szolgálhatna a szlovák-magyar kapcsolatok rendezéséhez is.

Az egyeztetés másik lényegi pontja Szerbia európai uniós integrációja volt. Ahogy egykor a szlovák csatlakozási folyamatban kulcsszerepet játszott a magyar képviselet – Csáky Pál miniszterelnök-helyettesi tevékenysége révén –, úgy jelenleg a szerb csatlakozás egyik fő motorja Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke.

Csonka Ákos, tolmácsolva Gubík László, a Magyar Szövetség elnökének üzenetét, megerősítette, hogy a két párt az Európai Néppárt (EPP) tagjaként közös pártcsaládban politizál; a Magyar Szövetség kész segíteni az uniós integrációs folyamatban; nem utolsósorban a felek továbbra is kiállnak a határokon átívelő nemzeti összetartozás elve mellett.

A találkozó zárásaként a felek rögzítették: a regionális stabilitás és a magyar közösségek megmaradása érdekében a jövőben is összehangolt politikai fellépésre törekszenek. „Bár a politikai széljárás változandó, íratlan aranyszabály, hogy a nemzetpolitikát, az „egy vérből valók vagyunk” elvet ez sohasem befolyásolhatja. Mert ahogy Wass Albert is írta: együtt vagyunk egy cél és egy akarat, a víz szalad, de a kő marad” – húzta alá Csonka.

