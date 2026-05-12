Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Sulyok Tamás államfő a Sándor-palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét.

Az új kormány tagjai

Magyar Péter miniszterelnök

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter

Görög Márta igazságügyi miniszter

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter

Kármán András pénzügyminiszter

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter

Orbán Anita külügyminiszter

Pósfai Gábor belügyminiszter

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.

A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”.

Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.

Az új kormány tagjai az Országgyűlés 16 órakor kezdődő plenáris ülésén tesznek esküt. Magyar Pétert május 9-én, az Országgyűlés alakuló ülésén választották miniszterelnökké.

MTI/Felvidék.ma