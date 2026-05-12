Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.
Sulyok Tamás államfő a Sándor-palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét.
Az új kormány tagjai
- Magyar Péter miniszterelnök
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter
- Görög Márta igazságügyi miniszter
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter
- Kármán András pénzügyminiszter
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter
- Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter
- Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter
- Orbán Anita külügyminiszter
- Pósfai Gábor belügyminiszter
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
- Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett
Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.
A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”.
Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.
Az új kormány tagjai az Országgyűlés 16 órakor kezdődő plenáris ülésén tesznek esküt. Magyar Pétert május 9-én, az Országgyűlés alakuló ülésén választották miniszterelnökké.
