Megalakult a Tisza-kormány

Fotó: MTI

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Sulyok Tamás államfő a Sándor-palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét.

Az új kormány tagjai

  • Magyar Péter miniszterelnök
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter
  • Görög Márta igazságügyi miniszter
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter
  • Kármán András pénzügyminiszter
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter
  • Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter
  • Orbán Anita külügyminiszter
  • Pósfai Gábor belügyminiszter
  • Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
  • Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.

A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”.

Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.

Az új kormány tagjai az Országgyűlés 16 órakor kezdődő plenáris ülésén tesznek esküt. Magyar Pétert május 9-én, az Országgyűlés alakuló ülésén választották miniszterelnökké.

MTI/Felvidék.ma

