Nyolcvan év után bukkant elő a Dunából…

A Duna alacsony vízállása egy második világháborús, brit gyártmányú vízi aknát hozott felszínre Virt közelében. A veszélyes robbanószerkezet miatt ideiglenesen leállították a hajóforgalmat, a környéket pedig rendőrök biztosították, amíg a tűzszerészek kiemelték és elszállították az aknát.

A folyó apadásával a Duna medrének rejtett részei lesznek láthatók

A Komáromi járásban található Virt község közelében egy olyan tárgy került elő a vízből, amelyről rövid időn belül kiderült, hogy több mint nyolc évtizeddel ezelőtti háborús emlék. Egy második világháborús, brit gyártmányú vízi aknáról van szó. A történtekről a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatott, a hírt pedig a TASR szlovák hírügynökség is közölte.

A veszélyes leletet augusztus 2-án, vasárnap fedezték fel. A lakossági bejelentés a Bátorkeszii Körzeti Rendőrparancsnoksághoz érkezett. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre vonultak. Miután megerősítették, hogy valóban egy ismeretlen, feltehetően robbanószerkezetről lehet szó, azonnal megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A helyszínt lezárták és rendőri felügyelet alá vonták. A lelet vizsgálatát a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság pirotechnikusa kezdte meg, később pedig a pozsonyi Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi és Kriminalisztikai Szakértői Intézetének szakemberei is bekapcsolódtak az azonosításba.

A felfedezés a folyami közlekedést is érintette

A vizsgálatok végül tisztázták, hogy egy második világháborús, brit gyártmányú vízi akna került elő a Duna medréből. Az ilyen robbanószerkezeteket annak idején elsősorban hajók megsemmisítésére, illetve a hajózási útvonalak veszélyeztetésére alkalmazták.

A Duna hajóforgalmát ideiglenesen felfüggesztették, hogy a tűzszerészek biztonságosan dolgozhassanak. A környéket több rendőri járőr biztosította, miközben a szakemberek előkészítették az akna kiemelését.

A robbanószerkezetet végül kiemelték a folyóból, majd megfelelően biztosított helyre szállították. Ott ellenőrzött körülmények között megsemmisítették, így a veszélyes háborús maradvány többé nem jelent kockázatot sem a hajóforgalomra, sem a környéken élőkre.

Hogyan kerülhetett egy brit gyártmányú vízi akna a Duna ezen szakaszára?

A gyártási eredet önmagában még nem ad választ erre. Nem bizonyítja azt sem, hogy az aknát annak idején brit katonák helyezték el a folyóban. Elképzelhető, hogy hadianyagként más hadviselő fél birtokába került, egy hajó vagy uszály rakományaként jutott el a térségbe, esetleg a háború végén került a Dunába.

Az is lehetséges, hogy évtizedeken át a folyó üledéke rejtette el, és csak a mostani rendkívül alacsony vízállás miatt vált ismét láthatóvá.

A Duna medre folyamatosan változik, az üledék pedig az évek során tárgyakat temethet maga alá, majd az erózió vagy a vízszint jelentős visszaesése újra felszínre hozhatja azokat. Így az sem kizárható, hogy a most megtalált akna több mint nyolcvan éven át háborítatlanul feküdt a folyóban.

A pontos történetét azonban csak további műszaki és történelmi vizsgálatok tisztázhatnák

Különösen fontos lenne tudni, hogy pontosan milyen brit aknatípusról volt szó, mert ez közelebb vihetne annak megértéséhez, hogy eredetileg milyen célra gyártották, hol használták, és milyen körülmények között kerülhetett a Duna közép-európai szakaszára.

Egy biztos: a folyó alacsony vízállása ezúttal a második világháború egy veszélyes maradványát fedte fel. A brit gyártmányú vízi aknát időben azonosították, kiemelték és ellenőrzött körülmények között megsemmisítették.

A Duna pedig tovább folytatta útját — magával sodorva egy újabb darabot abból a háborús múltból, amely még nyolc évtizeddel később is képes volt veszélyt jelenteni.

HE/Felvidék.ma