Látogatás a Cuk borháznál, Lendva ékkövénél

Hullámzó szőlődombok között játszik a kellemes szellő Lendvában, Szlovénia egyik kisvárosában, ami többségében magyarlakta település. Lendva közel a magyar határhoz sokkal több látnivalót rejteget, mint ahogy az elsőre tűnik. A Cuk Borház (szlovénül: Hiša vina Cuk) Lendvahegy egyik legismertebb családi borászata és vendéglátóhelye. A birtok Lendva legmagasabb pontján, mintegy 327 méteres tengerszint feletti magasságban található, ahonnan tiszta időben Szlovénia mellett Horvátország, Magyarország és Ausztria irányába is szép panoráma nyílik.

A Cuk család szőlőtermesztési hagyományai az 1950-es évekre nyúlnak vissza. A mai borászat alapjait Eva Cuk édesapja rakta le, aki az 1980-as évektől fokozatosan áttért a minőségi borkészítésre. Az első prémium palackozott boraikat 1994-ben készítették el, azóta pedig a minőségre és a kisebb mennyiségű, saját termelésű borokra helyezik a hangsúlyt. Fehér-, vörös- és rozéborokat is készítenek, ezeket többnyire fantázianevekkel látják el, mint például a Hadik vére vagy a Piroska könnye.

Ezek a nevek a történelemhez és Lendva kulturális hagyományához kötődnek.

A hozzájuk tartozó történeteket pedig Eva nagyon szívesen elmeséli egy látogatás során, ugyanis A Cuk Borház nemcsak pincészet, hanem vendéglő és kisebb panzió is. A vendégek számára kínálnak: borkóstolókat, helyi hidegtálakat és házi felvágottakat, házi réteseket és szálláslehetőséget.

A vendéglő teraszáról kiváló kilátás nyílik a lendvai szőlőhegyekre és a környező tájra. Az egész család rendkívüli kedvességgel és vendégszeretettel fogadja a látogatókat.

A borkóstolás mellett Eva elmesélte, hogyan tanulnak a lendvai magyar gyerekek az iskolákban. A szlovén és a magyar anyanyelvű diákok közös osztályokban tanulnak, és minden tankönyvben megtalálható a tananyag szlovén és magyar nyelven is, valamint az órákon is elhangzanak mindkét nyelven az információk. Természetesen a magyar nyelv és irodalom órák magyarul zajlanak, ez igaz a szlovén nyelv és irodalom órákra is.

Ezáltal a gyerekek kölcsönösen megtanulják egymás nyelvét és közelebb kerülnek a másik nemzet kultúrájához.

Ha Lendva, akkor nemcsak a borkóstolás nyújt életre szóló élményt, hanem a csodás kilátás a Vinarium Lendava kilátótoronyból. Ezért érdemes a borozás előtt ide is ellátogatni, mivel négy ország panorámájában lehet gyönyörködni. Lendva nagyjából három órányi autóútra található Dunaszerdahelytől ezért akár csak egynapos kiruccanásra is megfelelő desztináció, de a környék számos érdekes látnivalóval rendelkezik, ezért akár egy hosszúhétvégére is el lehet utazni a szlovén borvidékre.

Sill Kata/Felvidék.ma