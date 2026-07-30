Hőségben nagy a hőguta és a leégés kockázata

Kánikulában nem szabad alábecsülni a hőguta és a leégés kockázatát. A kockázati csoportba tartoznak a gyerekek és az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, a sportolók és a szabad ég alatt dolgozók, valamint a túlsúlyosak, és azok, akik nem fogyasztanak elegendő folyadékot – hívta fel a figyelmet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).

„A hőguta a test túlmelegedése, ami akkor is bekövetkezhet, ha nem tartózkodunk a tűző napon. A napszúrás a test túlmelegedése a tűző napon. Ezek tünetei a fejfájás, a hányinger, az ájulás, a szédülés, a felületes, szapora légzés, a szapora pulzus, a megemelkedett testhőmérséklet és a hányás. Ingerlékenység, zavartság és akár hallucináció is előfordulhat” – magyarázták a szakértők.

A hőguta vagy leégés tüneteit mutató embert hűvös helyre kell vinni, és stabil testhelyzetbe kell helyezni.

„Vegyük le a felesleges ruháját, a cipőjét és a zokniját. Fokozatosan hűtsük a testét, lehetőleg borogatással, de ne zuhanyzással vagy fürdővel. Kis kortyokban adjunk nekik folyadékot, lehetőleg kanállal. Nagy mennyiségű víz fogyasztása egyszerre nem ajánlott”

– figyelmeztettek a szakértők. Ha az illető állapota rosszabbodna, segítséget kell kérni a 155-ös vagy a 112-estelefonszámon.

„A nyári ruházat legyen könnyű, szellős, bő szabású, inkább világos színű, és természetes anyagokból készüljön. A szintetikus anyagok nem alkalmasak, mert megakadályozzák az izzadság elpárolgását. Kerülni kell a fokozott fizikai megterhelést. Gyakran tartsunk szünetet az árnyékban, és korlátozzuk a szabadban töltött időt 10 és 16 óra közé, de lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Ha lehetséges, a fizikailag megterhelő tevékenységeket a kora reggeli órákban, ideális esetben reggel hét óra előtt végezzük”

– figyelmeztetett Tatiana Červeňová országos tiszti főorvos. Nem szabad megfeledkezni a rendszeres ivásról sem, és viseljünk kalapot és napszemüveget, használjunk az UV-sugárzás ellen védő magas védőfaktorú fényvédő krémet.

TASR/Felvidék.ma