GastRock Fesztivál és főzőverseny Dobócán

Augusztus 1-jén, szombaton ismét megtelt élettel a dobócai futballpálya, ahol a 7. GastRock Fesztivált rockzenei programokkal és főzőversennyel rendezték meg. A rendezvény a környék számos településéről vonzotta a versenyzőket és az érdeklődőket, akik a jó zene mellett különleges ételeket és baráti hangulatot is élvezhettek.

A főzőversenyen tizenegy csapat mérte össze tudását. A résztvevők változatos bográcsos ételekkel készültek, a győzelmet pedig a hazai „A bogrács angyalai” csapat szerezte meg.

Bodon Erzsébet, a győztes csapat tagja elmondta, hogy háromféle lecsóvariációval nyerték el a zsűri tetszését: klasszikus, sajtos, valamint babbal és virslivel gazdagított változatot készítettek.

A zenei programot délben a Rák Magda és Mikulec Jozef alkotta Nostalgia Duo indította. A fellépők iránti nagy érdeklődésnek köszönhetően a szervezők fiatal rockzenészek produkciójával is kiegészítették a műsort.

Délután a Druhý dych és a Rova Rock zenekarok léptek színpadra, az estét pedig a magyarországi motoros rockzenekar, a Blues Company koncertje zárta.

A GastRock Fesztivál ezúttal is sikeresen ötvözte a minőségi gasztronómiát, a rockzenét és a közösségi találkozás örömét, kellemes kikapcsolódást kínálva minden korosztály számára.

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