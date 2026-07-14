Életmentők elismerése

Hat hivatásos mentő vehetett át elismerést hosszú éveken át végzett munkájáért, elhivatottságáért és a mentésügy területén nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért.
A Nagyszombat Megyei Önkormányzat ezzel mondott köszönetet azoknak, akik hosszú éveken keresztül emberéleteket mentettek, és tapasztalatukkal hozzájárultak a mentésügy fejlődéséhez a régióban. Az elismeréseket a Nagyszombat Megye Ifjú Mentőse verseny hatodik évfolyamának döntője alkalmával adták át.
Lakossági elkötelezettség és generációk közötti tudásátadás
„A mentősök nap mint nap tudásukat, tapasztalatukat, s nem egyszer saját biztonságukat is kockára téve segítenek másokon. Munkájuk tiszteletet és elismerést érdemel. Örülök, hogy immár második éve köszönthetjük azokat a személyiségeket, akik elkötelezettségükkel és szakmai felkészültségükkel hosszú távon járulnak hozzá megyénk lakosainak egészségének és életének védelméhez. Sokan közülük tudásukat a fiatalabb generációnak is átadják, ezzel segítve a jövő mentőseinek felkészítését” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.
A kitüntetett szakemberek névvsora
Az elismerést a megyeelnöktől az alábbi hat hivatásos mentős vehette át:
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Martin Turčan
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Matej Minárik
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Csaba Vincze
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Ján Harnoš
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František Laššu
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Dagmar Loyová
Magas szakmaiság és humanitárius hozzáállás
„Köszönetünket azoknak az embereknek szeretnénk kifejezni, akik hosszú évek óta emberéleteket mentenek, és szakértelmükkel, tapasztalatukkal, valamint emberséges hozzáállásukkal előmozdítják a mentésügy fejlődését. Munkájuk magas fokú szakmaiságot, elhivatottságot és folyamatos továbbképzést igényel. Örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen módon is elismerhetjük hozzájárulásukat” – hangsúlyozta Lucia Šmidovičová, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat egészségügyi osztályának igazgatója.
Felkészülés a vészhelyzetekre: Az Ifjú Mentősök versenye
A Nagyszombat Megye Ifjú Mentőse verseny lehetőséget biztosít a középiskolások számára, hogy próbára tegyék elméleti ismereteiket és gyakorlati készségeiket az elsősegélynyújtás, valamint a különböző vészhelyzetek kezelése terén.
A verseny szakmai színvonalát hivatásos mentősök garantálják, akik a munkájuk során előforduló valós élethelyzeteket ismertetik meg a résztvevőkkel. Tapasztalataiknak köszönhetően a verseny egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok megtanuljanak higgadtan és helyesen cselekedni azokban a pillanatokban, amikor egy ember egészsége vagy élete múlik a gyors és szakszerű segítségnyújtáson.
Sajtóközlemény TTSK / Felvidék.ma