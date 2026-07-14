Életmentők elismerése

Hat hivatásos mentő vehetett át elismerést hosszú éveken át végzett munkájáért, elhivatottságáért és a mentésügy területén nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat ezzel mondott köszönetet azoknak, akik hosszú éveken keresztül emberéleteket mentettek, és tapasztalatukkal hozzájárultak a mentésügy fejlődéséhez a régióban. Az elismeréseket a Nagyszombat Megye Ifjú Mentőse verseny hatodik évfolyamának döntője alkalmával adták át.

Lakossági elkötelezettség és generációk közötti tudásátadás

„A mentősök nap mint nap tudásukat, tapasztalatukat, s nem egyszer saját biztonságukat is kockára téve segítenek másokon. Munkájuk tiszteletet és elismerést érdemel. Örülök, hogy immár második éve köszönthetjük azokat a személyiségeket, akik elkötelezettségükkel és szakmai felkészültségükkel hosszú távon járulnak hozzá megyénk lakosainak egészségének és életének védelméhez. Sokan közülük tudásukat a fiatalabb generációnak is átadják, ezzel segítve a jövő mentőseinek felkészítését” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A kitüntetett szakemberek névvsora

Az elismerést a megyeelnöktől az alábbi hat hivatásos mentős vehette át:

Martin Turčan

Matej Minárik

Csaba Vincze

Ján Harnoš

František Laššu

Dagmar Loyová

Magas szakmaiság és humanitárius hozzáállás

„Köszönetünket azoknak az embereknek szeretnénk kifejezni, akik hosszú évek óta emberéleteket mentenek, és szakértelmükkel, tapasztalatukkal, valamint emberséges hozzáállásukkal előmozdítják a mentésügy fejlődését. Munkájuk magas fokú szakmaiságot, elhivatottságot és folyamatos továbbképzést igényel. Örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen módon is elismerhetjük hozzájárulásukat” – hangsúlyozta Lucia Šmidovičová, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat egészségügyi osztályának igazgatója.

Felkészülés a vészhelyzetekre: Az Ifjú Mentősök versenye

A Nagyszombat Megye Ifjú Mentőse verseny lehetőséget biztosít a középiskolások számára, hogy próbára tegyék elméleti ismereteiket és gyakorlati készségeiket az elsősegélynyújtás, valamint a különböző vészhelyzetek kezelése terén.

A verseny szakmai színvonalát hivatásos mentősök garantálják, akik a munkájuk során előforduló valós élethelyzeteket ismertetik meg a résztvevőkkel. Tapasztalataiknak köszönhetően a verseny egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok megtanuljanak higgadtan és helyesen cselekedni azokban a pillanatokban, amikor egy ember egészsége vagy élete múlik a gyors és szakszerű segítségnyújtáson.

Sajtóközlemény TTSK / Felvidék.ma