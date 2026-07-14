Szlovákiában kimutatták a kőrisrontó díszbogár jelenlétét

Szlovákiában kimutatták a kőrisrontó díszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét, amely a kőrisfák egyik legveszélyesebb kártevője. Erről a Pozsonyi Központi Mezőgazdasági Ellenőrző és Vizsgáló Intézet (ÚKSÚP) tájékoztatott honlapján. A rovart a kelet-szlovákiai Bodrogszerdahelyen, a Tőketerebesi járásban fedezték fel a rendszeres megfigyelés során. Egy feromoncsapdában 18 kifejlett példányt fogtak.

Az ÚKSÚP a Nemzeti Erdészeti Központtal együttműködve megkezdte a fertőzés kiterjedését felmérő vizsgálatot. Ennek célja annak megállapítása, hogy mekkora területet érinthet a fertőzés.

A Földművelésügyi Minisztérium hangsúlyozta, hogy jelenleg csupán a kártevő észleléséről van szó. A faj szlovákiai megtelepedését csak további bizonyítékok birtokában lehet hivatalosan megerősíteni.

Ázsiából származó inváziós faj

A kőrisrontó díszbogár a kőrisfajokat (Fraxinus) támadó inváziós rovar. Az ÚKSÚP tájékoztatása szerint a díszbogárfélék családjába tartozik, őshazája Kelet-Ázsia.

Európában komoly veszélyt jelent a kőrisállományokra, különösen a magas kőrisre (Fraxinus excelsior).

A kifejlett bogár 8,5–15 milliméter hosszú, karcsú testű, jellegzetes fémesen zöld színű. Évente rendszerint egy nemzedéke fejlődik. Az imágók májustól szeptemberig repülnek, a nőstények párosodás után a kőrisfák kérgének repedéseibe rakják petéiket.

A lárvák okozzák a legsúlyosabb károkat

A legnagyobb pusztítást a kéreg alatt fejlődő lárvák végzik. Kikelésük után a kambiumba és a háncsrészbe fúrják magukat, ahol jellegzetes kanyargós járatokat alakítanak ki. Ez megzavarja a víz- és tápanyagszállítást, aminek következtében a fa fokozatosan legyengül.

A fertőzés első jelei közé tartozik:

a lombkorona felülről kezdődő ritkulása,

az ágak fokozatos elhalása,

végül a teljes fa pusztulása, amely akár két-három éven belül bekövetkezhet.

A kártevő jelenlétére jellemzőek a törzsön vagy a vastagabb ágakon látható, D alakú kirepülési nyílások.

Az Európai Unió kiemelten veszélyes kártevője

A kőrisrontó díszbogár az Európai Unió úgynevezett kiemelt (prioritási) növénykárosítói közé tartozik, vagyis olyan szervezet, amely jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi károkat okozhat.

Szlovákiában évente figyelemmel kísérik az előfordulását.

Az ÚKSÚP arra kéri a lakosságot, hogy aki fertőzésre utaló jeleket vagy gyanús bogarat talál, értesítse a területileg illetékes növényegészségügyi felügyelőt, vagy küldjön bejelentést az agrilus@uksup.sk e-mail-címre.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a lelőhely pontos helyét, a tünetek rövid leírását, valamint fényképeket a károsodásról vagy a rovarról.

Egyelőre várnak a hivatalos megerősítésre

Richard Takáč földművelésügyi miniszter az EU mezőgazdasági tanácsának hétfői (július 13-i) brüsszeli ülése után elmondta: még várnak a kőrisrontó díszbogár szlovákiai előfordulásának hivatalos megerősítésére.

Mint fogalmazott: amennyiben ez megtörténik, Magyarország után Szlovákia lesz az Európai Unió második országa, ahol igazoltan jelen van ez a veszélyes kártevő.

A miniszter szerint a bogár feltehetően Ukrajnán keresztül érkezett Magyarországra, majd onnan juthatott el Szlovákiába.

Takáč hozzátette, hogy Szlovákia már megkezdte a szükséges előkészületeket, intézkedésekről is egyeztettek, és szoros együttműködésre készül Magyarországgal. Emellett az Európai Bizottság támogatására is számítanak.

Bővítik a megfigyelőhálózatot

A mezőgazdasági tárca közlése szerint a mostani észlelés miatt további feromoncsapdákat helyeznek ki. Erre azért van szükség, mert a kifejlett bogarak rajzási időszaka május végétől szeptember elejéig tart.

A szakemberek emellett intenzív terepi felmérést végeznek: keresik a csapdákon kívül előforduló kifejlett egyedeket, a lárvákat és a fejlődési alakokat, valamint vizsgálják a gazdanövényeken jelentkező károsodásokat.

A feladatot nehezíti, hogy a kártevő elsősorban a fák lombkoronájának felső részét támadja. Hasonló tüneteket okoz Szlovákiában a Hymenoscyphus fraxineus (korábbi nevén Chalara fraxinea) gomba által előidézett kőrispusztulás is, amely szintén a korona felső részének ágelhalásával jár.

Mi történik, ha beigazolódik a megtelepedése?

A minisztérium szerint a kártevő szlovákiai jelenléte csak akkor tekinthető bizonyítottnak, ha a csapdákon kívül is élő példányokat, lárvákat vagy más fejlődési alakokat találnak, illetve egyértelműen igazolják a kártevő által okozott károsítást.

Ha a jelenlétet hivatalosan is megerősítik, Szlovákiának:

fertőzött övezetet kell kijelölnie,

védőzónát kell létrehoznia,

részletes felmérést kell végeznie az érintett területeken,

meg kell kezdenie a felszámolási intézkedéseket,

valamint korlátoznia vagy meg kell tiltania a gazdanövények, a kőrisfaanyag és más szabályozott termékek szállítását az érintett térségből.

tasr/Felvidék.ma