Gyűjtés indult a viharkárosult kárpátaljaiak segítésére

Óriási vihar söpört végig hétfőn, július 27-én Kárpátalján, amely a magyarlakta járásokat érintette leginkább.

Az orkánerejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, 102 településen teljesen vagy részben szünetelt az áramszolgáltatás, templomok, közintézmények, iskolák és magánházak rongálódtak meg több tucat településen. Van olyan település Ugocsában, ahol nem maradt ép tető a házakon.

A viharkárokban érintettek számára a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) gyűjtést szervez. A FUEN Magyar Közösségek Munkacsoportja szolidaritást vállal a bajba jutottakkal, és arra kéri a magyar közösségeket, lehetőségeik szerint segítsék a gyűjtést.

„Kárpátalján nagyon sok idős ember él egyedül, akik képtelenek önerőből arra, hogy helyreállítsák az ingatlanjaikat. A hadiállapot miatt a fiatalok nagy része külföldön tartózkodik, vagy be van sorozva”

– hívta fel a figyelmet a munkacsoport vezetője, Vincze Loránt európai parlamenti képviselő.

Adakozni a következő magyarországi bankszámlára lehet:

VERECKE ALAPÍTVÁNY

OTP BANK:

HU60 1174 4003 2096 5860 0000 0000

Sajtóközlemény/Felvidék.ma