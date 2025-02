Szórakozás és tanulás a Csemadok tavaszi táborában

Gyermekkoromban nagyon szerettem a Csemadok táborokat, azokat is, amiket Szencen a Csemadok üdülőjében szerveztek meg. Ezeket annak ellenére szerettük a testvéremmel, hogy Szencre jártunk iskolába, de ez mégis más volt. Valószínűleg így voltak vele azok a gyerekek is, akik a mostani tavaszi táborban részt vettek.

Amikor mi jártunk táborozni, a Csemadok hasonló tavaszi táborát még Olvasó Tábornak hívtuk, hiszen voltak író-olvasó találkozók is. Ma már nem szerepelt az olvasó kifejezés a rendezvény elnevezésében, de két írót is vendégül láttunk egy beszélgetésen.

A jókai Fellinger Károly és a Nagyfödémesen élő, de Nagykérről származó Száraz Pál írók mesékkel és gyermekversekkel, történetekkel szórakoztatták a gyerekeket, akik aztán a hallottakat le is rajzolták.

A táborozók ajándékot is kaptak, mindenkit megajándékozott a két író egy-egy könyvvel és egy kis meglepetéssel is. Az első nap folyamán Kaszás Kornél, a Csemadokban szolgálatot teljesítő Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa is foglalkozott a gyermekekkel.

Az ilyen táborok esetében az is fontos, hogy érdekes, de hagyományos játékokat játszunk a gyerekekkel, ezért e sorok szerzője, aki egyben a Csemadok elnökségének ifjúságért felelős tagja,

népi gyermekjátékokkal ismertette meg a táborozókat, táncoltak, tanultak is ez alatt.

A Szenci Városi Múzeumba és a Tűzoltó Múzeumba is ellátogattak a tavaszi szünetet a táborban töltő iskolások. Nagyon sok kérdésük volt, érdeklődők voltak, aminek a szervezők nagyon örültek.

Bárdos Ágnes is érdekes játékokkal érkezett a szenci táborozók közé, akik a jó szórakozás mellett versekkel és dalokkal is ismerkedtek.

Nem maradt el a társasjátékozás és az alkotás sem. Rajzoltak képeslapot, gyöngyöztek, készültek karkötők és nyakláncok, de sétáltak és versenyeztek is a Csemadok Szenci Területi Választmányának nappali táborában a gyerekek, amelyet ezúttal a tavaszi szünet első három napján tartottak meg a Csemadok szenci üdülőjében, melyet jelenleg képzőközpontként használ kulturális szövetségünk. Az egészségügyi felügyeletet Galambos Erzsébet, a Csemadok Szenci Területi Választmányának tagja, míg a főszervezői feladatokat Fekete Márta a választmány titkára vállalta magára.

Ami a szervezők szívét melengette, hogy azt kérték a gyerekek, jövőre is legyen ilyen tábor, illetve azt is kérték, ha lehet, tartson az legalább öt napig.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma