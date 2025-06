Kérj „csipetnyi Lelket” a nyaralásodhoz

Csipetnyi égi jó, földi só

Egy hete került fel a Felvidék.ma honlapra az az idei első írás (Csobbanjunk egyet, kettőt, sokat Istenben!), ami gyakorlati, egyben lelki tippeket kíván adni ahhoz, hogy a nyári nyaralás, a fiatalok vakációja ne csak testi lebarnulást, esetleg a felnőtteknek anyagi leégést hozzon, hanem valami igazán emlékezeteset. Még ha otthon maradunk, akkor is. Spirituális élményt, csobbanást a Túlnaniban, Istenben.

Erdő- és vízterápia mellett, helyett Lélek-terápiát is, hogy bibliai értelemben a teljes valónk, mind testestől, mind lelkestől önmagunk és mások számára is érzékelhetően felüdüljön, megfrissüljön, feltöltekezzék. Ennek érdekében gyakorlati módszerként már leírtuk a nyári csendburok, csendpad, csendsziget kialakításának néhány szempontját. Lelki wellnessünket segíti az a kiadvány is, amit mobiljáról bárki elérhet, ahol a térerő elégséges.

Ez 90 oldalon 20 írásban járja körül a legfontosabb spirituális lehetőségeket (elérhető: https://anyflip. com/bookcase/pehbg – elmélkedé sfüzet lelki felüdülést keresőknek). Az üdülés, vakáció során vagy akár az otthon töltött nyár feltöltőre fordításához mindenekelőtt az alkalmas, csendes hely kiválasztása szükséges, majd a leírtak nyomán saját módszerünk felépítése. Ennek útját-módját a vakációs elmélkedésfüzet segíti. Benne 6-7-8 szempontos, különféle modellt találunk.

Valamennyiben közös szempontokat az első írásban olvashatunk, az 1. pontban: módszertani kínálat az Isten-terápiához. Viszont minden egyes vakációs spiritualitással foglakozó cikkben kitekintünk az éppen előttünk álló hétre, lelki útravalóért. Van, aki lelki morzsáknak, Ige-morzsáknak nevezi ezt, van, aki aranymondásoknak felnőttek számára.

Lényege:

30 nap a Biblia világa körül, legfontosabb üzenetek napokra bontva, az aktuális hét napjaira.

Ez alkalommal az előzőekhez kapcsolódva június 14–21-ig. Állandóan újuló tartalom a bibliai elsősegély, különféle lelkiállapotokra, élethelyzetekre. Lelki ötlettárunk az imaintenzitás növelését serkenti ima- és gondolattárként. Felejthetetlen Isten-élményeket rejtő, személyes, spirituális élménymiliőt kívánunk a Szentlélek által a nyári imazarándoklat minden velünk tartó útitársának!

30 nap a Biblia világa körül

Római katolikus nyári zarándoktársainknak lelki útitársként ajánlom a https://evangelium. katolikus.hu/ elérhetőségen a napi evangéliumot, ami minden esetben igeszakaszt, magyarázatot és imádságot tartalmaz. Protestáns testvéreinknek a Bibliaolvasó Kalauz online változatát https://www.biblia. reformatus.net/bibliaolvaso- kalauz címen, illetve mind az evangélikus, mind a református közösségekben, családokban közkedvelt, idén 295. évében járó herrnhuti igekalauzt, a Losungot https://www.losungen. de/.

Most pedig a megkezdett napi igeszakaszokat adjuk közre újszövetségi lelki traverzekkel, tartószerkezettel. 30 nap alatt a legfontosabb újszövetségi üzeneteket ismerhetjük meg, vagy eleveníthetjük fel. 1. nap Lukács 22,1-23. 2. nap: János 3,1-21. 3. nap: János 4,1-42. 4. nap: János 11,1-44. 5. nap: János 14,1-31. 6. nap: János 19,1-20,10. 7. nap: ApCsel 2,1-47.

Bibliai elsősegély különféle élethelyzetekre

Stresszes állapotra, ennek oldására. De ne csak az itt megjelölt verseket olvassuk el, hanem mindig az egész fejezetet. „Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem” (Zsolt 66). „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk” (2Kor 4,8-9). „Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4,6).

„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz” (Zsolt 55,23).

Szomorúan induló nyaraláskor felhangolásunkra: „Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez” (2Kor 7,10). „Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről” (Jel 21,3-4). „Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem” (Zsolt 30,12).

„Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel” (ApCsel 2,28).

Békességhozó, megbékéltető vakáció, nyári szabadság ígérete és feltételei: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!” (Fil 4,4-5.). „Az ő sebei árán gyógyultunk meg” (Ézs 53,5). „Megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által…Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által” (Róma 5,1;5).

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5,23).

Inspiráló ima- és gondolattár – szófejtés önkvízzel

Ízlelgessük gondolatban ezeket a talán első olvasásra szokatlan szavakat, találjuk ki értelmüket, gondoljuk tovább, variációként egy-egy szóra saját lelki fantáziánk állapota szerint. Aztán ismételjük el ezt az önkvízt a nap valamely másik órájában, vagy pár nap múlva. Érdekes lesz megfigyelni, hogyan visszhangzik, rezonál bennünk új tartalmakat előhíva ez a pár szó!

Íme a szóvariációk, asszociációs szekvenciák (ha fellapozzuk a vakációs spiritualitás elektronikus kézikönyvét, mindegyiket megtaláljuk benne különböző összefüggésben. Klikk ide a böngészéshez: https://online. anyflip.com/evaan/zjef/mobile/ index.html )

Behívó, invitáló kulcsszavak: létcsend, csendbúra, csendnap, csendszivárvány, imaszivárvány, Isten-szivárvány, csendív, Isten-fürdő, Isten-terápia, Isten-lesen, Isten-derengés, létezéstechnika, létezésmasszírozás, csendteremtés, csendpedagógia, imarelax, szószűrő tréningek, Ige- és szófejtő csönd, csendkultúra.

Isten végtelen bölcsessége végtelennek tűnő, de korlátozott emberi világunkban: „Isten szándékosan tervezett bele a teremtett világba törvényeket, hogy ezzel is segítsen minket a lelki igazságok mélyebb megismeréséhez. Humorérzékét bizonyítja, hogy csak annyi titkot rejtett bele a teremtett világba, amennyi éppen belefér. Így teszi nyilvánvalóvá, hogy bármennyire is törekszenek az emberek tökéletességre és mindentudásra, bizonyos határokat soha nem fognak tudni átlépni” (Daniel Bühne)

„Belső, lelki univerzumunkban is vannak állandók, konstansok. Ezeket Jézusban, Isten Fiában is megtalálhatjuk. Ilyen az abszolút igazság és az, hogy Ő az egyetlen út Istenhez.” (D. Bühne)

Európa a totális elbutulás útján? – hangzik az egyik nagy nyugati lap címoldali kérdése. Avagy Kant, az egyik legnagyobb protestáns filozófus három halhatatlan kérdése:

„1. Mit lehet tudnom? Megismernem Istenről, világról, önmagamról. 2. Mit kell tennem? Milyen erkölcsi elvek szerint érdemes élni a világon, függetlenül attól, hol élek? Miféle egyetemes erkölcsi elvet kell követni? 3. Miben reménykedjem? Remény, hit nélkül összedől a világ, nincs előre, nincs távlat. Csak ellenünkre fogyasztott, múló, értelmetlenül múló idő”.

Imára hívás:

„Énekeljetek az Úrnak!/Ő soha nem viselt uniformist./Nem vett fegyvert kezébe./De a holtakat is életre támasztotta./Énekeljetek az Úrnak!/Ő nem azt kéri,/bízzatok a lobogó zászlókban./Sokkal inkább az élő Istenben./Ő nem jelszókkal táplál titeket,/hanem megtartó Igével./Bízzatok az Úrban,/Aki az ellenségben is meglátja a testvért!”. (K. Marti).

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma