Home Múltidéző Aki a Beatles együttest fotózta
Múltidéző

Aki a Beatles együttest fotózta

Hoffmann Dezső nyomában Selmecbányán

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: dafilms.sk)

Selmecbánya történelmi városközpontjától, a Szentháromság tértől alig pár száz méterre találunk egy takaros kis házat. A homlokzatán lévő szlovák nyelvű tábla hirdeti, hogy egykoron a magyar származású Hoffmann Dezső, a világhírű operatőr és fotóművész lakhelye volt. A ma kis kulturális térként működő ingatlan őrzi szülöttének emlékét.

Hoffmann Dezső 1912. május 24-én született egy zsidó származású család sarjaként. Szülei, Hoffman Lajos és Kornélia mindketten zsidók voltak.

Korán elveszítette az édesapját, így édesanyjával Zsolnára költöztek. Az általános iskola elvégzése után tipográfusnak készült. Prágában újságíró-iskolába járt, miközben jegyszedő volt egy színházban.

A szülői ház Selmecbányán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Itt került közelebbi kapcsolatba a filmvilággal is. Találkozott a némafilmek sztárjával, Heda Kieslerrel, aki feltárta előtte a kamerák világát. Nagyon rövid időn belül a 20th Century Fox párizsi leányvállalata alkalmazta.

Filmre vette többek között Mussolini etiópiai invázióját.

Részt vett a spanyol polgárháborúban, majd a sajtóegységnél tevékenykedett. Ebben az időben ismerkedhetett meg Robert Capa magyar–amerikai fotográfus-fotóriporterrel és Ernest Hemingway íróval, akikkel barátokká váltak.

A filmezést hamarosan teljes egészében a fotózás váltotta fel nála. A második világháború már Nagy-Britanniában érte. A burmai, az indiai, s az észak-afrikai hadszíntérről tudósított.

Rendezvények helyszíne az udvar (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A világégést követően külsősként dolgozott különféle lapok számára, majd a Record Mirror nevű zenei lap állandó munkatársa lett.

Nemsokára megnyithatta a saját műtermét, s a kor ismert sztárjairól készített felvételeket. Ekkor készített fotósorozatot a Beatles együttesről.

A fotográfiák érdekessége, hogy nem beállított, művészi felvételeket készített a csapatról, hanem hétköznapi helyzetekben ábrázolta a fiúkat. Formabontó képei igen népszerűvé váltak. Hamarosan a csapat hivatalos fotósává vált. Végigfotografálta a Beatles fellépéseit szerte a nagyvilágban.

A szlovák nyelvű emléktábla (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Emellett olyan sztárokat kapott lencsevégre, mint Frank Sinatra, Elton John, Sophia Loren, Marlon Brando, valamint a Rolling Stones, Pink Floyd, The Shadows zenekarokat.

Idős korában is előszeretettel fotózott, 1986. március 29-én hunyt el Londonban. Becslések szerint mintegy egymillió fénykép maradt utána.

A selmecbányai szülőház több mint 250 éves épület, melyhez egy kis bányajárat is tartozik. Pár évvel ezelőtt felújították.

Hoffmann Dezső születésének századik évfordulója alkalmából helyezték el a szlovák nyelvű emléktáblát a falán. A Hoffmann-házban panzió működik. Emlékszoba tiszteleg ismert lakója előtt. A belső udvar számos kulturális eseménynek ad otthont a nyári időszakban. Előadások, koncertek, közösségi alkalmak színtere.

Az udvar közösségi térként szolgál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Hoffmann-ház honlapja szlovák nyelven ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Albert, Mészöly és Farkas nemzedéke – amikor a...

Százhetven éve hunyt el a magyar szobrászat úttörője

A szabadságharc legnagyobb huszárrohama

Egy magyar nemzeti szocialista tündöklése és bukása

A Kárpát-csoport hadműveleteinek kezdete

Az 1954-es „berni tragédia” és a magyar labdarúgás...

Nagyváradi emlék Szent László napján

Szent László, a magyar lovagkirály emlékezete

Hetényi kincsek és értékek

Restaurálták a Váci Egyházmegyei Könyvtár két értékes Káldi-kötetét

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma