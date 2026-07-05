Aki a Beatles együttest fotózta

Selmecbánya történelmi városközpontjától, a Szentháromság tértől alig pár száz méterre találunk egy takaros kis házat. A homlokzatán lévő szlovák nyelvű tábla hirdeti, hogy egykoron a magyar származású Hoffmann Dezső, a világhírű operatőr és fotóművész lakhelye volt. A ma kis kulturális térként működő ingatlan őrzi szülöttének emlékét.

Hoffmann Dezső 1912. május 24-én született egy zsidó származású család sarjaként. Szülei, Hoffman Lajos és Kornélia mindketten zsidók voltak.

Korán elveszítette az édesapját, így édesanyjával Zsolnára költöztek. Az általános iskola elvégzése után tipográfusnak készült. Prágában újságíró-iskolába járt, miközben jegyszedő volt egy színházban.

Itt került közelebbi kapcsolatba a filmvilággal is. Találkozott a némafilmek sztárjával, Heda Kieslerrel, aki feltárta előtte a kamerák világát. Nagyon rövid időn belül a 20th Century Fox párizsi leányvállalata alkalmazta.

Filmre vette többek között Mussolini etiópiai invázióját.

Részt vett a spanyol polgárháborúban, majd a sajtóegységnél tevékenykedett. Ebben az időben ismerkedhetett meg Robert Capa magyar–amerikai fotográfus-fotóriporterrel és Ernest Hemingway íróval, akikkel barátokká váltak.

A filmezést hamarosan teljes egészében a fotózás váltotta fel nála. A második világháború már Nagy-Britanniában érte. A burmai, az indiai, s az észak-afrikai hadszíntérről tudósított.

A világégést követően külsősként dolgozott különféle lapok számára, majd a Record Mirror nevű zenei lap állandó munkatársa lett.

Nemsokára megnyithatta a saját műtermét, s a kor ismert sztárjairól készített felvételeket. Ekkor készített fotósorozatot a Beatles együttesről.

A fotográfiák érdekessége, hogy nem beállított, művészi felvételeket készített a csapatról, hanem hétköznapi helyzetekben ábrázolta a fiúkat. Formabontó képei igen népszerűvé váltak. Hamarosan a csapat hivatalos fotósává vált. Végigfotografálta a Beatles fellépéseit szerte a nagyvilágban.

Emellett olyan sztárokat kapott lencsevégre, mint Frank Sinatra, Elton John, Sophia Loren, Marlon Brando, valamint a Rolling Stones, Pink Floyd, The Shadows zenekarokat.

Idős korában is előszeretettel fotózott, 1986. március 29-én hunyt el Londonban. Becslések szerint mintegy egymillió fénykép maradt utána.

A selmecbányai szülőház több mint 250 éves épület, melyhez egy kis bányajárat is tartozik. Pár évvel ezelőtt felújították.

Hoffmann Dezső születésének századik évfordulója alkalmából helyezték el a szlovák nyelvű emléktáblát a falán. A Hoffmann-házban panzió működik. Emlékszoba tiszteleg ismert lakója előtt. A belső udvar számos kulturális eseménynek ad otthont a nyári időszakban. Előadások, koncertek, közösségi alkalmak színtere.

A Hoffmann-ház honlapja szlovák nyelven ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma