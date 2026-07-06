Home Művelő Zoboralji hagyományőrzők országos sikere
Művelő

Zoboralji hagyományőrzők országos sikere

Jancsó Badacs Károly
Jancsó Badacs Károly
A Hajnalkert tagjai: Ivana Elgyütt és a barslédeci viselet felöltésénél is segédkező Hajdú Margit és Patay Izabella (Fotó forrása: Jancsó Badacs Károly)

Lédec község Zoboralja legkeletibb és a magyar nyelvterület legészakibb községe, E községben működik a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport. A Východná Fesztiválon – Szlovákia legjelentősebb folklórfesztiválján a Mesterek nyomdokain című műsorban a Hajnalkert táncosai, Jancsó Károly és Ivana Elgyütt a barslédeci táncok bemutatásával képviselték községüket.

Ebben a műsorban, a rendező szavaival élve – „a legjobbak legjobbjai” – azaz az idei május 29. és 31. közöt megtartott Šaffa Sarkantyúja országos szóló néptáncverseny és seregszemle győztesei léptek színpadra.

Ezen a versenyen a Hajnalkert táncosai a barslédeci táncok bemutatásával – köröző, csárdás és friss – elnyerték a zsűri arany minősítését.

Községük táncai, amelyeket Martin György és Quittner János gyűjtése örökített meg 1970-71-ben a Hajnalkert műhelymunkája révén az utóbbi években több koreográfiában is fel lettek dolgozva. Idén pedig előszőr kerültek bemutatásra országos verseny keretén belül, amelyen a legmagasabb értékelést kapták.

A barslédeci táncok a Hajnalkert folklórcsoport munkája révén válnak ismertté mind a szlovák és mind a magyar szakmai és laikus közönség számára is.

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Stabil identitás, erős közösségi kötődés és óvatos jövőkép

Baross Gábor nyomában – sikerrel debütált a csatai...

Tehetséges fiatal zenészek töltötték meg muzsikával az ipolysági...

Zenés képeslap Komáromból

Zenés utcai felvonulással ünneplik végzőseiket a Selye János...

75 pillanat a szabadságról

Segítő hivatás gyakorlati tapasztalattal – megújuló képzés a...

Gömörből a Budapesti Operettszínházig: Radics Ricsi a nagyvilágot...

Amikor a természet nyomot hagy

Horváth Ildikó is átvette a Banič találmánya 2026...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma