Zoboralji hagyományőrzők országos sikere

Lédec község Zoboralja legkeletibb és a magyar nyelvterület legészakibb községe, E községben működik a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport. A Východná Fesztiválon – Szlovákia legjelentősebb folklórfesztiválján a Mesterek nyomdokain című műsorban a Hajnalkert táncosai, Jancsó Károly és Ivana Elgyütt a barslédeci táncok bemutatásával képviselték községüket.

Ebben a műsorban, a rendező szavaival élve – „a legjobbak legjobbjai” – azaz az idei május 29. és 31. közöt megtartott Šaffa Sarkantyúja országos szóló néptáncverseny és seregszemle győztesei léptek színpadra.

Ezen a versenyen a Hajnalkert táncosai a barslédeci táncok bemutatásával – köröző, csárdás és friss – elnyerték a zsűri arany minősítését.

Községük táncai, amelyeket Martin György és Quittner János gyűjtése örökített meg 1970-71-ben a Hajnalkert műhelymunkája révén az utóbbi években több koreográfiában is fel lettek dolgozva. Idén pedig előszőr kerültek bemutatásra országos verseny keretén belül, amelyen a legmagasabb értékelést kapták.

A barslédeci táncok a Hajnalkert folklórcsoport munkája révén válnak ismertté mind a szlovák és mind a magyar szakmai és laikus közönség számára is.

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma