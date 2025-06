Az Esztergomi Várszínház már júniusban megnyitotta kapuit

A nyár folyamán – augusztus végéig- sok, és több műfajú programmal várja nemcsak a turistákat, de a közelben élő szabadtéri színház iránt érdeklődőket is.

A Bazilika tövében a várfalakkal körülvett színpadon színházi előadások, koncertek, hangversenyek, sőt gyermekprogramok is színezik a repertoárt. Ez utóbbi is minden nyáron a színház által megrendezett gyermektábor résztvevőinek, s természetesen a nagy nyilvánosságnak szól, de a táborozók bemutatóját is műsorra tűzik évente a nagyközönségnek.

Nagy szerzői, műfaji, előadói, családi és színházi találkozások évada lesz az Esztergomi Várszínház idei szezonja, a nyitány július 4-én lesz Móricz Zsigmond Úri muri című darabjával a komáromi teátrummal együttműködve.

Gazdag, műfajilag sokszínű kínálattal, klasszikus szerzők műveivel, minőségi, az igényes szórakozást garantáló színházi produkciókkal, koncertekkel, népszerű előadók sorával várja az Esztergomi Várszínház az idei évadban a közönséget. A szezonban nagy találkozások zajlanak majd le a szabadtéri színházban sok területen, sokszínűen kiemelve a teátrum több évtizede tartó szerteágazó határon átnyúló kapcsolatait.

Felvezetésként, ráhangolódásként ezt erősítve, június 4-én a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium nagycsarnokában Nagyvárad mutatkozik be. Pápay Zoltán néprajzkutató, író Mire lehet büszke a magyar? címmel tart előadást, majd másnap ugyanezen a helyen Meleg Vilmos színművész adja elő Vitéz Mihály ébresztése című pódiumműsorát Csokonai művei alapján.

A szabadtéri színházi start július 4- én lesz a Komáromi Jókai Színház és az Esztergomi Várszínház együttműködésében készült Úri muri zenés előadással Bagó Bertalan rendezésében.

A következő napon érkezik Hirtling István ikonikus Márai Sándor előadóestje, Az emberek szeretettel ölik egymást címmel. A felolvasó színházi produkció a népszerű írónak a férfi és nő szenvedélyes kapcsolatáról szóló írásait mutatja be Mészáros Tibor irodalomtörténész – a Márai hagyaték kezelője – és Szabó Dániel cimbalomművész közreműködésével.

A következő hétvégén, július 11-én három népszerű énekes, Horányi Juli, Singh Viki és Kocsis Tibor nosztalgia gálaestre várja a nézőket,a hetvenes és nyolcvanas évek hangulatát megidézve az Abbától Komár Lászlóig. Majd július 12-én jön a L’art pour l’art Légitársaság.

A városhoz sok szállal kötődő Pindroch Csaba hatalmas sikerű egyszemélyes komédiát játszik már néhány éve, melynek címe Segítség, megnősültem!, s a közönségkedvenc darabbal július 18-án vendégeskedik a Várszínházban. Az elmúlt esztendőben a Taiko Hungary Japándob Egyesület produkciója olyan nagy közönségsikert aratott, hogy ismét visszahívták őket, mert sokan nem fértek be a produkciójukra, így most július 19-én ismét jönnek.

Különleges folk-összeállítással érkezik július 25-én a The Art produkció Esztergomba. A Felvidéki Jeles Napok címet viselő est pódiumra kitalálva, formájában a felvidéki magyarok régi keresztény népi ünnepeit, kultúráját, hagyományait mutatja be.

Sex, drugs, gods & rock ‘n’ roll címmel az Aradi Kamaraszínház egyszemélyes előadása Eric Bogosian és José Saramago szövegei nyomán július 26-án tekinthető meg Harsányi Attila előadásában a játszóhelyen.

A Carmen Sporttánc Egyesület július 28-án és 29-én mutatkozik be műsoraival.

A Kastély Kamaraszínház előadásában kerül műsorra augusztus 1-jén Hedry Mária Árnyéksors című darabja, amely Klebelsberg Kunó feleségének, Botka Saroltának naplója nyomán készült.

A főszereplő Majzik Edit, a rendező Petneházy Attila.

Visszatérő vendég Esztergomba a határon innen és túl ismert, a magyar folk népszerű zenekara a Sic Transit Folk Műhely. Ők Kodály nyomában című produkciójukkal lépnek színpadra augusztus 2-án.

A gyerekek és családok nagy örömére a színjátszást és bábjátszást kedvelők részt vehetnek augusztus 4. és 8. között a XXV. Esztergomi Művészeti Táborban. A táborozók és a nézők augusztus 6-án a Világszép Nádszálkisasszonyt tekinthetik meg a Magyar Népmese Színház előadásban, majd egy nappal később A vízitündér lánya című produkció érkezik a Csillangó Meseműhelytől.

A találkozások jegyében augusztus 8-án a Mellettem az utódom című zenés műsorban Hűvösvölgyi Ildikóval és lányával, Kisfaludy Zsófiával ismerkedhet meg a közönség.

Augusztus 9-én Káin és Ábel történetét mutatja be a közönségnek a Zanotta Art Egyesület Árkosi Árpád rendezésében.

Darvas Benedek-Pintér Béla Parasztopera című előadását a Színház-és Filmművészeti Egyetem kiállításában láthatják majd a nézők Csáki Benedek nagy sikert elért rendezésében. A zenés osztály vizsgaelőadása megtalálta az utat a közönséghez, ezért is szerepel most a Várszínház műsorában augusztus 15-én.

Az évadot az Esztergomi Várszínház és Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház közös ősbemutatója zárja, Maróti Lajos, az Utolsó utáni éjszaka című drámáját. augusztus 29-én láthatja a közönség Horányi László és Besenczi Árpád főszereplésével. A darab Giordano Bruno és VIII. Kelemen elképzelt találkozását, a halálos ítélet végrehajtására kitűzött napot követi nyomon.

Az Esztergomi Várszínház a „Nagy találkozások” évadában azt tűzte ki célul, hogy szerzők, művészek, alkotók találkozhassanak Esztergomban.

Dániel E./Felvidék.ma