Nagyszombat megye új típusú bérletet vezet be

Nagyszombat megye 2025. augusztus 25-től jelentős kedvezményt biztosít a megyei buszközlekedésben a 63 év feletti lakossága számára. Újdonság a SeniorPas 63+ nevű, az egész hálózatra érvényes éves előfizetési bérlet, amely lehetővé teszi a megyén belüli utazást, függetlenül az áthaladott zónák számától.

„Célunk, hogy a regionális buszközlekedés elérhető és kedvező legyen azok számára, akik leggyakrabban használják. Új termékkel állunk elő, amely nagy könnyebbséget jelent időskorú lakosaink számára. A SeniorPas 63+ lehetővé teszi számukra, hogy korlátozás nélkül utazzanak az egész megyében. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy gondolunk az idősekre és megkönnyítjük az életüket” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Ez a lépés nemcsak egyszerűsíti a közlekedést, de jelentős megtakarítást is jelent az idősek számára a korábbi zónás viteldíjhoz képest. Az új SeniorPas 63+ az egész megyében érvényes lesz, és kényelmes, korlátlan utazást tesz lehetővé évi 55,80 euróért.

Az újdonság minden szerződéses fuvarozóra érvényes lesz a megyében, azaz a SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica és ARRIVA Trnava társaságokra. Az ARRIVA Trnava társaságnál történő vásárlás esetén a SeniorPas 63+ tulajdonosai a regionális, városi buszközlekedési szolgáltatásait is igénybe vehetik. Hasonlóan járnak el a 70 éves utasok esetében is, akik számára a megye 6,30 euróért kínálja a SeniorPas 70+ bérletet.

Azok a nyugdíjasok, akik nem vásárolnak bérletet, továbbra is kedvezményes egyirányú viteldíjat vehetnek igénybe, ha készpénzzel vagy közlekedési chipkártyával fizetnek.

SZE/Felvidék.ma/TTSK