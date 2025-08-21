Újra lehet fürödni a komáromi Holt-Vágban

Javult a Holt-Vág vizének minősége – az utolsó, augusztus 12-i mintavételek alapján már lehet fürödni a Holt-Vágban – tájékoztatta portálunkat a Komáromi Városi Hivatal (KVH).

A korábbi, július 29-i mintavétel azt mutatta, hogy elszaporodtak az algák, melyek az erre érzékeny személyeknél bőrkiütést, esetleg emésztési panaszokat okozhatnak. A Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) elsősorban a gyerekeknek, várandósoknak, allergiásoknak és gyenge immunrendszerűeknek nem ajánlotta a fürdőzést a Holt-Vágban.

Mivel a mintavétel rendszeresen ismétlődik, azért augusztus 12-én újabb vizsgálatra került sor, amely a víz minőségének javulását mutatta.

Denisa Masárová, a Közegészségügyi Hivatal vezetője arról tájékoztatott, hogy

a Holt-Vág vízminősége az utolsó mintavétel alapján megfelelő mikro- és hidrobiológiai értékeket mutatott.

A Holt-Vág vizének kezelője a vízgazdálkodási vállalat, amely tavasszal és ősszel is feltölti a Holt-Vágot friss vízzel a szomszédos kanálisokból. A vállalat tervezi a hínár eltávolítását is, amely segíti az algásodást. A víz minőségét javítja a víz forgatása is, jótékony hatással van rá a Comorra Servis által működtetett vízibicikli- és csónakkölcsönző, továbbá a korábban telepített szökőkút.

KVH/Felvidék.ma