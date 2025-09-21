Ízelítő a Remény katolikus hetilap 38. számából

Aktuális témát boncolgat a Remény legújabb, szeptember 21-i számának vezércikkében Gyepes Aranka: a papi hivatások számának drámai csökkenéséről, szemináriumok bezárásáról, a papok túlterheltségéről ír. Mindig annyi papi hivatás lesz, amennyire igény van – idézi egy püspök szavait a szerző, rámutatva az ima fontosságára.

Csendkóstoló című rovatában Jakubecz Márta felelős szerkesztő emberi kapcsolataink hálóiról, a személyes hálózatépítésünk során ránk háruló felelősségről és Isten védőhálójáról ír.

A vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódó gondolatok szerzője ezúttal Nagy András. Gábor Bertalan pedig Jézusnak a kereszten mondott két utolsó szaváról írt elmélkedést, amely XIV. Leó pápa katekéziséből indul ki.

A jubileumi templomok közül a Remény 38. számában a máriavölgyi bazilika és kegyhely történetét mutatja be a lap annak apropóján, hogy október 4-én itt kerül sor már harmincadszor a szerkesztőség által meghirdetett őszi zarándoklatra.

A szakrális zene szépsége és fontossága címmel megjelent interjúban Lőrincz Sarolta Aranka az ipolybalogi Szent Korona Kórus alapító karnagyát, vezetőjét, Molnár Ottót kérdezte, nemrégiben kapott kitüntetése kapcsán.

A legújabb számban is talál az olvasó további érdekes és értékes cikkeket, tudósításokat, lelkiségi írásokat, aktuális híreket.

Szolgáljanak lelki épülésükre a Remény cikkei!