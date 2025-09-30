Amikor mindenki megsütötte a maga kenyerét

Közel negyed évszázadig pihent a szőgyéni pékség hatalmas, fatüzelésű kemencéje, míg a tavalyi évben új gazdára lelt. Csókás Patrik, fiatal informatikus mérnök vásárolta meg, az anyai nagypapájától örökölt hétvégi háza szomszédságában álló épületet.

Elmondása szerint sok szép gyermekkori élmény köti őt a pékséghez, mely főleg a friss kenyér illatát idézi fel emlékeiben.

A tavalyi év decemberében izzították fel első ízben a kemencét egy műhelymunka keretében, melyet nagy érdeklődés követett, s amely azt ígérte, lesz folytatása a népszerű rendezvénynek.

Az idei év, nyárbúcsúztatónak is megfelelő rendezvény alkalmából újra kenyérsütésre hívták azokat, akik szívesen sütik meg saját kenyerüket, vagy szeretnék elsajátítani a jó kovászos házi kenyér sütésének titkait.

Mindez a Regiónia Danubius polgári társulás és a Szőgyéni Pékség közös szervezésében valósult meg, gazdag programokkal tarkítva, mely a Szőgyéni kenyérörökség újjáélesztésére rendezett fesztivál néven szólította meg a közönséget.

Ugyanis Szőgyénben a kenyérsütésnek nagy hagyománya van, amit Kósa János, közismert nevén Pityu, egy igazi pékmester osztott meg velünk, aki a hajdan községben működő pékségekben is sütötte a kenyeret, melyek már csupán a régiek emlékezetében élnek. A szakma titkait egy szőgyéni pékmestertől, néhai Mánya Gyulától tanulta, akinek neve sokat mondott a környéken.

A régi szőgyéni kenyér ismert volt a közeli és távolabbi régióban, sok ajtót megnyitott, és örömet szerzett mindazoknak, akik ajándékként fogadták el.

A helybelieknek is rendelni kellett a kenyeret és sorok álltak mindig a pékség előtt, pedig két műszakban dolgozott 4-4 alkalmazott a kemence mellett, az akkori önkormányzat helyi gazdálkodása berkeiben – emlékezett Kósa Pityu, aki az újraindítás során segítséget nyújtott a fiataloknak, és beavatta őket a fával fűtött kemence működésének titkaiba.

Csókás Patrik tulajdonos szerint a hatalmas fatüzelésű kemence ritkaságnak számít a Felvidéken, ezért is látott abban fantáziát, hogy ha alkalomadtán is, de éledjen újra a szőgyéni pékség, ahol a kenyérsütés mellett, akár más, kulturális és helyi értékekkel tarkítva szólíthatják meg az érdeklődőket.

Mindebben segítségére voltak barátai, zenésztársai, a MadDOgX zenekar tagjai, és más lokálpatrióta szőgyéniek. Elsőként az épület tetőrésze került javításra, melyet az épület és az udvar széppé tétele követett, ahol felállítottak egy kisebb színpadot is.

„Szeptember első hétvégéjén különleges vendégeink voltak, amikor a fővárosból egy baráti társaság jött el Szőgyénbe, hogy megtapasztalják, milyen érzés kézzel készült kovászos kenyeret dagasztani és fával fűtött kemencében megsütni. A találkozó jól sikerült és öröm volt látni, hogy mindenki mosollyal az arcán és egy gyönyörű cipóval a kezében távozott” – mondta el portálunknak Csókás Patrik.

Majd szeptember utolsó hétvégéjén újra felizott a kemence.

Az előkészítés már napokkal előtte megtörtént, hiszen fokozatosan kellett felfűteni 300 fokra a kemencét, hogy a kenyérsütés napján a kellő 250 Celsius fok várja az elkészített kenyértésztát.

Mindebben segítséget nyújtott a Köbölkúton működő Ildi’s Bakery pékség és üzlet mesterpékje, Németh Béres Ildikó, akinek közreműködésével száz kenyér sült ki a nap folyamán, melyből vásárolni is lehetett.

A műhelymunkát megelőző este Ildikó és segítői késő éjszakába nyúlóan dolgoztak és előkészítették a kenyértésztát, mely a minőségi Királybúzalisztből készült, így másnap a délelőtti órákban már megtörtént a kenyér elkészítésének folyamata. A közös munka során bemutatásra került a dagasztás, a formázás, s mindazok a fortélyok, melyek a kenyér kemencébe kerülését előzik meg. Mindenki elkészítette a saját kenyerét, ami egy egész napos folyamat volt, s ahová a helyiek mellé érkeztek a régió különböző helységeiből.

Mindez mellett párhuzamosan sok színes program várta az érdeklődőket. Volt termelői piac, ahol válogatni lehetett a mangalicából készült különféle biotermékek közül, melyeket az ipolyszalkai Góra Ekofarm kínált. A kecsketejet és az abból készített termékeket a muzslai Hajdú házaspár hozta el.

Laczkó Szilvia szőgyéni sütőasszony saját portékait kínálta: a kézzel nyújtott házi rétest, a szőgyéni lagzis kalácsot, saját készítésű lekvárokat és a portájukon készült mézet.

Az óvoda támogatására palacsintát lehetett vásárolni az óvó néniktől, házi dióval, lekvárral, csokoládéval ízesítve. A nap folyamán kínáltak sültkolbászt is, és a helyi Mezőgazdasági Szövetkezet erjedésben lévő újborát, a burcsákot ugyancsak megkóstolhatták.

A legkisebbek is kipróbálhatták sütési ügyességüket, melyben az óvó nénik voltak segítségükre és elkészthették a saját perecüket, ami szintén a kemencében sült ki.

A pékség udvarán kultúrprogram várta az érdeklődőket, ahol fellépett a helyi Szőlővirág Asszonykórus, akik a ’70-es évek sikeres és fülbemászó magyar zeneszámaival örvendeztették meg a közönséget.

Az est folyamán ugyancsak a zenekedvelők tapsolhattak a párkányi székhelyű Little Symphony vonósegyüttesnek, akik a közeljövőben sorra kerülő húszéves születésnapi koncertjükből adtak ízelítőt. Ezt követte a Szőgyénben 2000-ben alakult MadDogX rockzenekar koncertje, akik új felállásban örvendeztették meg a stílus rajongóit. Végezetül „retro disco” zárta a minden korosztályt megszólító rendezvényt.

A szervezők, akik a házisütésű kenyér hagyományát, a kemencék melegét és a közösség összetartó erejét kívánták megerősíteni, megtettek mindent a különleges és remek hangulat megvalósításáért, s így ünneppé vállhatott az együttlét.

Ígéretük szerint a közeljövőben is lesz Kemencés Nap Szőgyénben.

A rendezvény támogatói: Nyitra Megye, ZSE Alapítványa, Szőgyén Község Önkormányzata és a Seray étterem.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma