Emlékezés Koós Győző sírjánál Nagybalogon

A Rimaszombati járásban Nagybalogon is tisztelettel adóztak az első világháború helyi hősei előtt, különös figyelemmel Koós Győző fiatal hadnagyra, akinek sírjánál a község lakói és a helyi szervezetek képviselői álltak meg emlékezni, majd gyertyát gyújtottak a központi emlékmű előtt a ravatalozónál.

A hősiesség emléke

Pál Csaba, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnöke beszédében felidézte, hogy a magyar katonák az Osztrák–Magyar Monarchia minden frontján szolgáltak, és a harcokban mintegy hatszázezer magyar férfi vesztette életét.

„Mindhalálig küzdöttek kötelességből, elszántságból, hazaszeretetből” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy Nagybalogról az első világháború idején 22 fiatal férfi vesztette életét. Nevüket a református templom emléktáblája őrzi, köztük Koós Győző nevét is.

A kutatás és a sír felkutatása

A koszorúzási megemlékezésen Pál Gabriella, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnökségi tagja elmondta, hogy 2021-ben a Csemadok országos szervezete által meghirdetett értékfeltáró pályázat által sikerült felkutatni Koós Győző sírját és történetét.

A hadnagy Oroszországban hunyt el, majd hamvait édesapja, a nagybalogi tanító, Koós István egy évvel később, 1917-ben hazahozatta és itt újratemetette. A szertartást Csabai Pál lelkész tartotta.

Tiszteletteljes megemlékezés

Az eseményen a Szivárvány Énekkar közreműködésével csendült fel ének, majd zárszóként meghallgatták a „Takarodó” trombitaszót.

A nyitányban Németh Ajna Somlyó Zoltán „Jelentkezem alázatosan” című versét mondta el.

A vers a huszonéves Koós Győző életét és a háború borzalmait is idézte, az ártatlan ifjúság és a hősiesség tragikus keverékében: „Húszéves volt és karcsú, mint a nád… (…) De ő nem félte a halált: Jelentkezett alázatosan!”

A megemlékezés virágait Nagybalog Község Önkormányzata, a Nagybalogi Református Egyházközség, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és Csemadok Nagybalogi Alapszervezete nevében helyezték el.

A koszorúzás után a résztvevők csendben, gyertyagyújtással is emlékeztek a fiatal katonákra, és minden magyar hősre, bízva abban, hogy az első világháború borzalmai soha többé nem ismétlődnek meg.

HE/Felvidék.ma