Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy interjú során egy, az Amerikai Egyesült Államokkal körvonalazódó megállapodásról számolt be. A megállapodás tárgya az európai államok számára több szempontból is figyelemre méltó. Lavrov szerint az USA szeretné olcsón megszerezni az Északi Áramlat európai vállalatok tulajdonába tartozó szakaszait.

Tény, hogy Trump hatalomra kerülése óta merőben más szelek fújdogálnak a Fehér Ház felől. A Biden-éra idején még határozottan állították, hogy a vezetékek nem fognak működni. Joe Biden akkori elnök akkor kijelentette, „ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor nem lesz Északi Áramlat 2. Véget vetünk neki”. Majd a riporter kérdésére, hogy „de pontosan hogyan fogja ezt megtenni, mivel… a projekt Németország irányítása alatt áll?”, Biden azt felelte: „Ígérem, képesek leszünk erre”.

Ezért nem volt meglepő, hogy a tengeri vezetékrendszer elleni szabotázsakció után felmerült az USA felelőssége is.

Mi több, minden idők egyik legismertebb oknyomozó újságírója, a többszörösen Polk- és Pulitzer-díjas amerikai Seymour Hersh azt állította egy leleplező cikkében, hogy az Egyesült Államok robbantotta fel 2022 szeptemberében a Németországot Oroszországgal összekötő Északi Áramlat gázvezetékeket egy titkosszolgálati akció keretében. A hivatalos verzió szerint egy ukrán különleges alakulat követte el a robbantást, melynek előkészületeiről a CIA is tudomással bírt, de a teljes igazság talán soha nem kerül napvilágra.

A kérdőjelek sorát szaporítja, hogy a történteket egyetlen jelentős nyugati ország sem ítélte el. Különösen Franciaország és Németország hallgatása elgondolkodtató, hiszen az akció saját gazdasági érdekeiket közvetlenül is érintette.

Visszatérve a dolgok jelenlegi állására, a hírek szerint az USA most tizedáron megvásárolná az azóta sem működő infrastruktúrát az európai tulajdonosoktól és az Északi Áramlat helyreállítását tervezi. Mindez azt jelentené, hogy az árakat már nem az oroszok és németek közötti megállapodások alapján szabnák meg, hanem amerikai döntésre. Lavrov szerint az Egyesült Államok az Ukrajnán áthaladó gáztranzit felett is ellenőrzést szeretne szerezni.

Cinikusan hozzátette, érdekes lesz látni, ha az amerikaiak befolyásukkal élve rákényszerítik Európát az orosz gáz elfogadására.

Lavrov szerint ennek, a globális energiapiacok uralására irányuló politikának a korábbi példája Venezuela, ahol a politikai beavatkozás végső célja az olajipar feletti ellenőrzés megszerzése volt, de úgy látja, hasonló folyamat zajlik Irán esetében is…

