Andrássy-pince átadása Várhosszúréten

A Gömöri Kézművesek Társulása és Várhosszúrét Önkormányzata, valamint a Csemadok Várhosszúréti Alapszervezete közös szervezésében Gróf Andrássy Dénes születésének 190. évfordulójára emlékeztek Várhosszúréten.

A szervezők örömüknek adtak hangot, hogy együtt ünnepelhetnek, hiszen ez egy különleges alkalom, a vidék egyik legjelentősebb jótevőjének születésnapja, akinek hagyatéka mindmáig jelen van a közösségben.

„Nemcsak emlékezetünkben őrizzük őt, hanem egy fontos helyszínben is, amely a mai naptól az Andrássy-pince nevet viseli. Bízunk benne, hogy ez a pince – a múlt értékes örökségeként – még sokáig összetartja közösségünket, és tovább erősíti az itt élők közötti összetartozás érzését” – hangzott el a megnyitón.

Gebe Iveta, Várhosszúrét polgármestere reményét fejezte ki, hogy a beruházás a közösség számára hasznos térré válik. Mint mondta,

ez a projekt nem csupán egy fizikai átalakítás, hanem jelzés is, hogy a falu értékeit tisztelik és fejlesztik.

„Bízunk benne, hogy e közösségi tér által gróf Andrássy Dénes, falunk szülötte, mecénása és jeles személyisége még inkább a köztudatba kerül. Kívánom, hogy ez a tér továbbra is szolgálja a közösség összetartozását, fejlődését és hagyományaink ápolását. Legyen ez a pillanat az értékek tiszteletének és a jövőbe vetett hitünknek az ünnepe.”

Lőrinčík Szilvia történész, muzeológus ismertette az Andrássy család várhosszúréti szerepét és örökségét. Tájékoztatójában az ősi hagyományokat emelte ki, melyeket betartottak, a kitűnő példákat követve, mert mást nem ismertek, más példát, más magatartást nem gyakoroltak a családban. Mert a nemesség – vagy pedig a név – ha úgy gondoljuk, kötelez! Kötelez bizonyos hősiességre, kifinomultságra a család, a társadalom és nem kevésbé a politikai élet keretében is. A várhosszúréti kastély fénykora a 19. század elején volt, amikor gróf Andrássy István és második neje, Tolnay Festetich Mária és ebből a házasságból született három gyermekükkel lakták. A rájuk bízott, generációkon át örökölt és általuk gyarapított javak okos és bölcs gondozása nagyon is jellemző volt az Andrássyakra, főképpen a család hosszúréti ágára, míg a betléri famíliát később, a 19. század második felében érintette leginkább. A kastély és környéke akkori kinézete egy pár festményről, ceruzarajzról ismerős számunkra. A jobb oldali szárnyban gazdatiszti lakások, a másik szárnyban a cselédségi lakások voltak. A főhomlokzat közepén egy valamikor pazar veranda nemes vonalai. Emeletnagyságig érő végfalak, ugyanolyan hatalmas függönyözéssel – ismertette.

„Így a mai ünnepségen egy nemesi család iránti tiszteletünket fejezzük ki, valamint köszönetünket mindazoknak, akik az utolsó években az Andrássyak emlékének felélesztésére és megőrzésére törekednek. A volt Andrássy-kastély minden egyes felújításával legalább részben próbáljuk leróni adósságunkat a csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy családnak, különös tekintettel Dénes grófnak és nejének, Franciskának”

Dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulátusának főkonzulja köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Andrássy Dénes bizonyára büszke lenne Várhosszúrétre, az itt élők hazaszeretetére, a szülőföldjük iránti rajongásra és arra az elszántságra, amellyel a település és egész Gömörország lakói ápolják és védik magyarságukat, történelmüket és hagyományaikat.

Úgy véli, a grófot az a felelősségérzet és kötelességtudat hajtotta, ami az igazi nagyok sajátja, ami a család több nevezetes tagját is áthatotta, és amit mi is örökül kaptunk tőlük.

Hangsúlyozta, hogy akik ott állnak, mindannyian hozzájárulnak a közösség fennmaradásához és gyarapodásához, ki-ki tehetsége és lehetősége szerint. Szerinte ez a legfontosabb. Ha összekapaszkodnak és mindenki a maga helyén megteszi, amit tud, akkor Krasznahorka vára alatt a következő ezer esztendőben is megmarad a sajátos gömöri magyar kultúra és a csodálatos gömöri magyar nyelv.

Kiemelte, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít történelmi emlékhelyeinek és kiemelkedő személyiségeinek megőrzésére, hogy méltó módon örökítse át őket az utókor számára.

Kelet-Szlovákiában pedig — immár nem csak a magyarok lakta területeken — egyre több szlovák település is partner ebben a munkában. Úgy véli, értik és érzik, hogy közös történelmünk ápolása, az az emlékezetpolitika, amelyre a magyar kormány nagy hangsúlyt helyez, valójában nem csupán a múltról szól: a Kárpát-medencei népek közös jövőjének sarokköveit rögzíti.

Nagy György megyei képviselő, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke bejelentette az Andrássy Dénes Alap létrejöttét. Elmondta, hogy Andrássy Dénes születésének évfordulója mellett a gróf és felesége, Hablawetz Franciska szellemi és erkölcsi örökségéről, a közjó iránti elkötelezettségükről és példamutatásukról is meg kell emlékezni. Hangsúlyozta, hogy emlékük előtt tisztelegve arra törekednek, hogy tovább vigyék azt a szelíd, csendes segítő szándékot, amely által mások új esélyt kaphatnak.

Úgy fogalmazott, hogy bár Andrássy Dénes és felesége már több mint száz éve eltávoztak a földi világból, valami mégsem változott:

a szeretet ma is erő, a segítség ma is szárnyakat növeszt.

A közjó továbbra is közös ügy. Ha képesek vagyunk magunkévá tenni valamit abból a nagylelkűségből és felelősségből, amelyet ők hagytak ránk, akkor az Andrássyak öröksége nemcsak tovább él, hanem gyarapodik és új értékeket teremt.

Hozzátette, azt kívánja, hogy az alap éppúgy legyen eszköze a jónak, mint amilyen Andrássy gróf és Franciska élete volt. Azt szeretné, ha a fiatalok a támogatással együtt inspirációt is kapnának, és évek múltán ők tartanák életben a közös örökséget. Mint mondta, csapatukban örömmel fogadnak mindenkit, aki szívesen osztozik céljaikban, hiszen a jóság törvénye szerint a szeretet, ha adják, nem elfogy, hanem megsokszorozódik.

Badin Ádám, az Andrássy Dénes Férfikar, valamint a helyi alapiskola tanulói kultúrműsorral emelték a rendezvény színvonalát. Az est az Andrássy-pince emléktáblájának ünnepélyes leleplezésével zárult, amelyet egy baráti hangulatú, kisebb vendéglátás követett.

Az egykori kastélyból mára egyetlen épületszárny maradt meg, amely jelenleg a helyi iskolának ad otthont.

Alagsorában található a pince, amely most megújult, és filagóriával kiegészülve közösségi térként szolgál tovább.

Ahogyan az Andrássy család mottója szól: „Non viderised esse” – magyarul: „Nem látszani, hanem lenni.” Hadd legyen ez az iránymutatás mindannyiunk életében: törekedjünk arra, hogy tetteinkkel és jelenlétünkkel valódi értéket teremtsünk, ne csupán a látszatra törekedjünk.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma