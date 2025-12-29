Erős nők a közéletért

A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás azért alakult meg, hogy a nők figyelmét a közéleti szerepvállalásra irányítsa. A több mint tíz évvel ezelőtt megfogalmazott alapcél ugyanaz, 2025-ben pedig már tizedik alkalommal adtunk át Példakép-díjat olyan felvidéki hölgyeknek, akik maradandót alkottak. Beszámolónkkal nem nyújtunk teljes képet az éves tevékenységről, de a legfontosabb eseményekről megpróbálunk szólni.

A 2025-ös évet szabadegyetemmel kezdtük, melyet Kassán tartottunk meg január 25-26-án. A rendezvényen fontos témákról volt szó. A résztvevők megismerkedtek Kassa egyik büszkeségével a Márai Sándor tiszteletére összeállított emlékkiállítással, ezzel együtt Kassa múltjának egy fontos szeletével és a város érdekességeivel, látványosságaival is. Az idegenvezető Köteles László, a Csemadok általános alelnöke volt.

Az előadások is érdekes voltak. Drab Melinda a nemrégiben kiadott könyvét mutatta be. A Házam… asztalom… címmel, amely a régi tárgyak újjá varázsolása és régi családi receptek titkaiba is betekintést enged. Ehhez kapcsolódott Zalka Katalin felvidéki származású újságíró, aki szerint fontos lenne, hogy visszatérjünk a természethez és figyeljük annak jeleit. A szívpárna szívből személyesen projekt egy nagyon érdekes kezdeményezés. Az emlődaganattal küzdőknek nyújt segítséget, egyrészt valóban szív formájú párnát adományoznak a betegnek, másrészt szívből önkéntes munkával készítik el azokat. A kezdeményezést Perjéssy Péter mutatta be.

A Femine Fortis elnöksége alapanyagot adományozott a szervezőknek, hiszen a szívpárnához az alapanyagot adományokból szedik össze. A Femine Fortis alapítója és örökös elnöke, Bauer Edit az esélyegyenlőségi indexekről szólt. Reiter Flóra projektmenedzser, a szervezet elnökségi tagja előadásában részben Bauer Edit témájára kapcsolódott, hiszen szólt a hajléktalanság felszámolásának lehetőségéről.

Tavasszal Füleken adtuk át a Példakép-díjat, tizedik alkalommal.

Ezúttal négy személyig kapott kitüntetést: Tanko Gabriella, Szanyi Mária, Gál Veronika és Nagy Anita.

Büszkék vagyunk, hogy Szanyi Mária megkapta a Pogány Erzsébet-díjat is. Ezen a díjátadón jelen voltak a korábbi évek kintüntetettjei is.

Az év közben szerveztünk megemlékezéseket nemzeti ünnepeink alkalmából, részt vettünk gulysáfőző versenyen, ezúttal is csatlakoztunk a Házasság Hete rendezvénysorzat rendezvényeihez is.

Az év egyik eseménye volt számunkra, hogy Dunaszerdahelyen találkoztunk Nagy Zsuzsannával, Magyarország köztársasági elnökének feleségével. A beszélgetésen a felvidéki nők társadalmi szerepéről is szó esett, miközben beszéltünk a szlovákiai magyarság helyzetéről is.

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az egyik alapítónk és elnökségi tagunk, Kiss Beáta lett a Csemadok országos elnöke. Korábban ezt a tisztséget nem töltötte be nő.

Szokásunkhoz híven decemberben ismét meghirdettük a Példakép-díj pályázatát, várjuk tehát a jelöléseket, hogy 2026-ban is megtaláljuk a a felvidéki magyar női példaképet.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma