Hangok a reményért

A zene olykor többre képes, mint a szavak. Összeköt, vigasztal, és erőt ad akkor is, amikor a veszteség terhe szinte elviselhetetlen. Ezt az üzenetet hordozza az a jótékonysági koncert is, amelyet 2026. január 11-én rendeznek Kaposkelecsényen, a református templom falai között.

Az est bevételét annak a három családnak ajánlották fel, akiknek élete karácsony előtt egy pillanat alatt visszavonhatatlanul megváltozott Nagykaposon.

Egy nap, amely örökre nyomot hagyott

Nagykaposon az ünnepvárás csendjét néhány nappal karácsony előtt drámai esemény törte meg. Az esetről az amikassa.sk oldal is beszámolt. Egy ipari épületben végzett munkálatok során váratlan szerkezeti omlás következett be. A helyszínen tartózkodók közül többen a romok alá szorultak.

A mentés hatalmas erőket mozgósított: hivatásos és önkéntes tűzoltók, mentőegységek érkeztek a környező városokból, hogy minden lehetséges eszközzel segítsenek.

A munkát az instabil falak, a megroggyant tetőszerkezet és a további omlás veszélye is nehezítette. Nehézgépekre is szükség volt, hogy elérjék azokat, akik a törmelék alatt rekedtek.

A küzdelem ellenére három férfi életét már nem lehetett megmenteni. Mások sérülésekkel, de túlélték a tragédiát. Az eset nemcsak egy munkahelyet, hanem egész közösségeket sebzett meg.

Családok, amelyek gyászban maradtak

Az áldozatok között édesapák, férjek, fiúk voltak– akik özvegyeket, gyermekeket, szülőket hagytak hátra, akiknek most a feldolgozhatatlan hiány mellett a mindennapok terhét is viselniük kell. Az egyik elhunyt fiatal édesapa volt, aki ikergyermekeket hagyott árván; felesége pedig rövid időn belül több súlyos veszteséget is elszenvedett.

A gyász hullámai nem álltak meg Nagykaposnál: a környező települések is együttéreznek az érintettekkel, hiszen a tragédia áldozatai több falut kötöttek össze életük során – most pedig halálukban.

Amikor a közösség válaszol

A történtek megrázták az egész térséget. Egyházi és világi vezetők egyaránt részvétüket fejezték ki, hangsúlyozva: az ilyen pillanatokban a legfontosabb az egymás iránti felelősség és összefogás.

Ebből az összefogásból született meg a kaposkelecsényi jótékonysági koncert gondolata is. Az esemény nem csupán adománygyűjtés, hanem közös emlékezés és csendes kiállás azok mellett, akiknek most minden segítség számít.

Zene, amely hidat épít

A kaposkelecsényi január 11-i koncert a református templom bensőséges terében ad lehetőséget arra, hogy a résztvevők együtt hallgassák a reményt hordozó dallamokat – és közben tegyenek is valamit. A belépéskor adott adományok teljes egészében az elhunytak családjaihoz kerülnek.

Egy este, ahol a részvét nem marad puszta érzés, hanem cselekvéssé válik.

ÓT/Felvidék.ma