Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Cseh László bekerül idén a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába (ISHOF).

Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig.

A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

Ami Cseh Lászlót igazán különlegessé tette, az a sokoldalúsága. Képes volt több úszásnemben és távon is világszinten versenyezni: vegyesúszásban, pillangón és hátúszásban is megállta a helyét. Ez a rugalmasság és komplexitás ritka kincs volt a sportágban, és hozzájárult ahhoz, hogy évtizedeken át az élvonalban maradjon.

Cseh László 2021-ben, a tokiói olimpia után jelentette be visszavonulását. Bár már nem jutott döntőbe, a magyar szurkolók így is ünnepelték: a búcsú nemcsak egy kivételes sportolótól, hanem egy igazi példaképtől történt.

A beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

MTI/Felvidék.ma