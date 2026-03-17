A rendőrség megelőző kampányt indít

A következő hetekben a rendőrség rövid megelőző videókat és vizuális anyagokat tesz közzé, amelyek a leggyakoribb közlekedési helyzetekre hívják fel a figyelmet, amelyekkel a motorosok az utakon találkoznak.

A rendőrség „Biztonságosan két keréken” címmel tavaszi megelőző kampányt indít a motorosok számára. Célja, hogy felhívja a figyelmet a motorkerékpározással járó kockázatokra, és emlékeztessen a biztonságos közlekedés alapelveire. Erről a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatta.

„A következő hetekben a rendőrség rövid megelőző videókat és vizuális anyagokat fog közzétenni, amelyek a leggyakoribb közlekedési helyzetekre összpontosítanak, mint például a sebesség, a kanyarodás, a biztonságos követési távolság vagy a láthatóság” – mondta Hájek.

A szóvivő hozzátette: a motoros szezon még csak most kezdődik, de a rendőrség már nyilvántartásba vette az első motoros baleseteket. „Ezért a rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy a téli szünet után óvatosan kezdjék a szezont, igazítsák vezetési stílusukat képességeikhez, és az első út előtt ellenőrizzék a motorkerékpár műszaki állapotát” – tette hozzá.

tasr/Felvidék.ma