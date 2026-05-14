Több mint 140 művel nyílik Vasarely életműkiállítása Budapesten

A 120 éve született Victor Vasarely munkásságát több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be a budapesti tárlat.

Csütörtökön nyílik meg, péntektől pedig a nagyközönség számára is látogatható Victor Vasarely életműkiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A 120 éve született, Pécsről indult, Budapesten művésszé vált, majd Franciaországban világhírűvé lett alkotó munkásságát a tárlat több mint 140 műalkotás, valamint dokumentumok, fotók és filmek segítségével mutatja be.

A kiállítás célja, hogy Vasarelyt ne csupán az op-art legismertebb mestereként láttassa, hanem olyan kísérletező, gondolkodó művészként is, aki egész pályáján a látás működését, az optikai jelenségeket és a vizuális formák hatását kutatta.

Művészete nemcsak a képzőművészetre, hanem a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúrára is jelentős hatást gyakorolt.

A tárlat időrendben követi végig Vasarely pályájának főbb korszakait: a korai figurális kísérletektől az absztrakció felé vezető úton át a kinetikus művészet és az op-art kibontakozásáig. A műveket öt egységben mutatják be: Korai művek, Út az absztrakció felé, A kinetizmus születése, Op-art, valamint Művészet mindenkinek címmel.

A kiállítás külön hangsúlyt helyez arra is, hogy bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, művészi gondolkodásában és képi világában mindvégig megőrizte magyar kötődéseit. Ez nemcsak műveinek címadásában, hanem geometrikus formáiban és kompozíciós ritmusaiban is felfedezhető.

Magyarországon legutóbb 1969-ben, a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű Vasarely-kiállítást. A mostani tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti kollekcióra épül, amely a világ legnagyobb és legátfogóbb Vasarely-közgyűjteménye. Emellett az aix-en-provence-i Fondation Vasarelyből, a pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből is érkeztek művek, köztük olyan alkotások, amelyeket Magyarországon eddig nem láthatott a közönség.

A Szépművészeti Múzeum kiállításához két további tárlat is kapcsolódik. A Magyar Nemzeti Galériában a Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban című kamaratárlat látható, míg a városligeti Neo Kortárs Művészeti Térben szeptember közepéig a Vasarely Don’t Go Home című kiállítás mutatja be, hogyan hatott Vasarely a hatvanas-hetvenes évek magyar művészetére. A három kiállítás közös, kedvezményes árú belépővel is látogatható.

