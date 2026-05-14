Hatodik nekifutásra sikerült: 1,67 millió eurót nyert Muzsla

A község a Helyreállítási Alapból kapott állami támogatást a település egyik legfontosabb közösségi épületének átfogó felújítására

Dániel Erzsébet
Kép forrása: Muzsla község Fb-oldala

A szentpéteri bejelentés után Muzsla község is jó hírről számolt be: a település 1,673 millió eurós állami támogatást nyert a kultúrház teljes felújítására és energetikai korszerűsítésére. A támogatásról szóló tanúsítványt Farkas Iván polgármester Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztertől vette át Szentpéteren.

Mint arról korábban beszámoltunk, május 12-én a Szentpéteri Községi Hivatalban jelentette be a környezetvédelmi és a kulturális tárca, hogy országosan 50 millió eurót osztanak szét csaknem ötven város és község között kultúrházak korszerűsítésére. A támogatások célja a helyi kulturális infrastruktúra megújítása, különösen azokban a térségekben, ahol az ilyen épületek felújítása évtizedek óta várat magára.

A muzslai projekt a kultúrház teljes körű felújítását, energetikai hatékonyságának jelentős növelését, az esővíz elvezetésének megoldását, valamint a fűtési és hűtési rendszerek megújuló energiaforrásokra épülő korszerűsítését foglalja magában. Az ünnepélyes tanúsítványátadáson Martina Šimkovičová kulturális miniszter is részt vett, a támogatásról szóló dokumentumot pedig Muzsla mellett több más település polgármestere is átvette.

Kép forrása: Muzsla község Fb-oldala

Negyvenhat éve nem került sor a kultúrház felújítására

Az elnyert projekt részleteiről Farkas Iván, Muzsla polgármestere lapunknak elmondta: a kultúrház felújítása már régóta sürgető feladat volt.

„Az 1979-ben Z akcióban épült kultúrházat 1980-ban adták át rendeltetésének, és azóta ez a sokoldalúan kihasznált épület a faluban található tíz középület közül az egyetlen, amely az elmúlt negyvenhat évben nem esett át átfogó felújításon. Kivételt csupán a csatornahálózat 2011-es javítása jelentett” – fogalmazott a polgármester.

Farkas Iván szerint a most elnyert támogatásra már szinte „tűzoltásként” volt szükség. A község 2020 óta többször is próbált forrást szerezni a felújításra, a pályázat végül a hatodik nekifutásra járt sikerrel.

A polgármester emlékeztetett: a kultúrház a sportcsarnok mellett Muzsla második legnagyobb középülete, és a falu közösségi életének egyik legfontosabb helyszíne. Az épületben háromszáz személyt befogadó bálterem, kétszázötven személyes színházterem, hatvanfős étkező, valamint az alagsorban szauna és edzőterem szolgálja a lakosságot.

Jövő tavasszal fejeződhet be a felújítás

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás előkészítésével indul. A tervek szerint a munkálatok nyáron vagy ősszel kezdődhetnek el, a téli időszakban pedig várhatóan nem lehet majd rendezvényeket tartani a kultúrházban.

Farkas Iván bízik abban, hogy a felújítás jövő tavasszal befejeződik, és 2027 második felében a kultúrház már ismét teljes mértékben szolgálhatja a községet.

A polgármester az ünnepélyes tanúsítványátadón köszönetet mondott a környezetvédelmi minisztériumnak a jelentős támogatásért, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a pályázat sikeréhez.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

