Letartóztathatják Zelenszkij szürke eminenciását

Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét pénzmosással vádolják

Volodimir Zelenszkij elnök és vezérkari főnöke, Andrij Jermak (Fotó: REUTERS / Gleb Garanich)

Az ukrán korrupcióellenes bíróság csütörtökön pénzmosás vádjával elrendelte Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese és elnöki hivatalának volt vezetője letartóztatását. A TASR a Reuters hírügynökség jelentése alapján számolt be erről.

Jermak 60 napig vizsgálati fogságban marad, vagy 140 millió hrivnya, azaz mintegy hárommillió euró óvadék kifizetése után szabadlábon védekezhet.

„Nincs ennyi pénzem, az ügyvédem most a barátaimmal és ismerőseimmel fog együttműködni az óvadék összegyűjtése érdekében” – mondta Jermak csütörtökön újságíróknak a bírósági döntés után.

Az ügy egy szervezett csoporthoz kapcsolódik, amely a gyanú szerint 460 millió hrivnyát, vagyis nagyjából 9,8 millió eurót legalizált luxusingatlanok építésén keresztül Kijev közelében.

Az ügyben hat személy érintett, köztük Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes és Timur Mindics vállalkozó. A botrány miatt több miniszter is lemondott, Mindics pedig külföldre menekült.

Az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség, vagyis a SAP, valamint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal, a NABU hétfőn azzal vádolta meg Jermakot, hogy tagja volt ennek a csoportnak. Jermak tagadja a vádakat.

„Jogi csapatom fellebbezést nyújt be. Minden jogi eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak, és kiderüljön az igazság” – tette hozzá.

Jermakot sokáig Zelenszkij szürke eminenciásának és jobbkezének tartották. Az elnöki hivatal vezetői posztjáról november végén mondott le az ukrán energiaszektort érintő kiterjedt korrupciós botrány következtében.

A Reuters szerint a Jermak elleni vádak nem jelentenek közvetlen veszélyt Zelenszkijre nézve. Egyes elemzők ugyanakkor úgy vélik, hogy árthatnak az elnök hírnevének, különösen akkor, ha a háború után újraválasztásra készül.

SZE/Felvidék.ma/TASR

