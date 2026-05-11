Tekerj a zöldben! – kerékpártúra az Ipoly mentén

A drégelypalánki Sugárkankalin Turisztikai Egyesület most szombaton szervezi meg Tekerj a zöldben! címmel a következő kerékpártúráját az Ipoly mentén. Az egyesület által szervezett kerékpárutak a kerekezésen kívül a helyi értékek, épített örökségek, és természet alaposabb megismerését is szolgálják. Az idei túrán főként a Nagykürtösi járás falvait járják be.

A kerékpártúrára május 16-án, szombaton kerül sor. A regisztráció a drégelypalánki művelődési háznál lesz reggel nyolc órától. A kerékpártúra 8.45 órai kezdettel indul el Drégelypalánkról.

A májusi túra során a kerékpárosok a Szent Borbála hídon keresztül jutnak át Ipolyhídvégre. Az első állomásuk Ipolybalogon lesz. A községben megtekintik a falumúzeumot, az Árpád-kori erődtemplomot s annak legfőbb ékét, a Szent Korona hitelesített másolatát.

Ipolybalogról Nagycsalomjára kerekezik majd a csapat. Itt megtekintik a falu határában álló pusztatemplomot. Az ebédnek Ipolykeszi ad otthont, visszafelé megállnak még Ipolynagyfaluban, Ipolyhídvégen és a kerékpártúra a drégelypalánki Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központban ér véget.

A kerékpártúra hossza eléri a harminchét kilométert.

Mint a szervezők a közösségi oldalukon megfogalmazták: a túra mindenki számára tartható tempóban, számos megállóval történik.

A megállóknál díszes pecsétet kapnak „zöldutas útleveleikbe” a kerékpárosok. Mint kiemelték, a kerékpártúrához minden megállónál csatlakozhatnak. A regisztráltaknak étkezés és a megállóknál frissítő biztosított. A kerékpártúra időtartama alatt túravezetést, kerékpáros szervizszolgáltatást és belépőket biztosítanak a szervezők.

Regisztrációs díj: 2000 Ft, ami a helyszínen fizetendő. Az előzetes regisztráció május 15-ig lehetséges. Az online jelentkezés ITT.

Javasolt felszerelés: egy jól felkészített, üzembiztos kerékpár, esőkabát, jól szellőző ruházat. Bukósisak ajánlott, láthatósági mellény viselete kötelező.

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület kerékpártúráihoz számos felvidéki túrázó is örömmel csatlakozik. Évente kisebb-nagyobb csapatok, baráti társaságok kerekeznek az anyaországi túrázókkal.

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület 2005-ben kilenc település: Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki összefogásával jött létre. 2007 januárjában csatlakozott egyesületünkhöz Érsekvadkert település is.

Az egyesület általános célja a mikrotérség turisztikai fejlesztése, a falusi turizmus terén új piacképes kínálatok kimunkálása, a fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és hatékonyságuk javítása, a mikrotérség jellemző táji, természeti, kulturális és emberi értékeinek, adottságainak kibontakoztatása a térség egységes, sajátos és vonzó arculatának kialakítása.

Pásztor Péter/Felvidék.ma