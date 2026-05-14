Átalakítják a pedagógiai asszisztensek finanszírozását

Az oktatási minisztérium új finanszírozási modellt vezetne be, amely stabilabbá és hatékonyabbá tenné a pedagógiai asszisztensek rendszerét. A következő tanévtől 750-nel nőhet az asszisztensi állások száma.

Az új tanévtől átalakulhat a pedagógiai asszisztensek finanszírozása Szlovákiában. Az oktatási tárca szerint az új rendszer célja, hogy a támogatás hatékonyabban jusson el oda, ahol a legnagyobb szükség van rá: elsősorban az óvodákba és az alapiskolák alsó évfolyamaiba.

A tervezett modellt Tomáš Drucker oktatási miniszter, a tárca szakemberei és az Oktatáselemzési Központ elemzői mutatták be csütörtökön Pozsonyban.

Drucker szerint az új rendszer stabilizálná és bővítené a pedagógiai asszisztensek számát az óvodákban és az alapiskolák alsó tagozatán, miközben csökkentené az adminisztrációs terheket. A tárca célja továbbá, hogy a felsőbb évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók fokozatosan önállóbbá váljanak.

Az elemzők szerint a jelenlegi rendszer több szempontból is problémás. A pedagógiai asszisztensek iránti kérelmek elbírálása nem egységes, sok adminisztrációval jár, és bizonytalanságot okoz az asszisztensek munkaviszonyában is. Ez fluktuációhoz vezet, tehát nehezebb megtartani a segítő szakembereket az iskolákban.

Az új modell szemléletváltást is hozna. Michal Rehúš elemző szerint a pedagógiai asszisztens feladata nem az lenne, hogy kizárólag egy adott gyermeket támogasson, hanem hogy a pedagógus munkáját segítve az egész osztály támogatásában vegyen részt. A minisztérium ezért azt szeretné, ha az asszisztensek munkaszervezése nagyobb mértékben az iskolák hatáskörébe tartozna.

A rendszerben külön figyelmet kapnának a kisiskolák, valamint azok az intézmények, ahol magasabb a sajátos nevelési igényű tanulók aránya. A tárca egyúttal garantálná, hogy az asszisztensi állások száma egyik évről a másikra ne csökkenhessen drasztikusan: az adott intézményben legalább az előző évi állások 80 százalékát meg kellene tartani, a változás pedig legfeljebb két álláshely lehetne.

A következő tanévtől országosan 750-nel nőhet a pedagógiai asszisztensi álláshelyek száma, főként az óvodákban. A hosszabb távú cél az, hogy 2030-ra 27 600 asszisztensi álláshely működjön a rendszerben. A minisztérium szerint jelenleg ennek a létszámnak még mintegy 60 százaléka hiányzik.

Drucker ugyanakkor hangsúlyozta: az álláshelyek számának növelése önmagában nem oldja meg a problémát. Legalább ilyen fontos, hogy az iskolák megfelelően használják ki a pedagógiai asszisztensek munkáját, ezért a tárca figyelemmel kíséri majd az új rendszer működését.

Az oktatási minisztérium emellett kapcsolattartási pontot is létrehozna az iskolák számára, ahol választ kaphatnak az új modellel kapcsolatos kérdéseikre.

