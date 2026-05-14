Jubileumi kiállítás nyílik a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából

A magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye, a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulóját ünnepli. A jubileum alkalmából különleges, nagyszabású kiállítás nyílt a Hagyományok Háza épületében, amely nemcsak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakai kulturális lenyomatát is feltárja a látogatók előtt.

A tárlat eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézi meg az elmúlt háromnegyed évszázadot. A jubileumi kiállítás november 15-ig ingyenesen látogatható a Hagyományok Házában, ahol két emeleten keresztül vezeti végig a látogatókat a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetén.

A sajtótájékoztatón Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes az együttes vezetője személyes hangvételű beszédben idézte fel több évtizedes kapcsolatát a társulattal. Kiemelte, hogy immár több mint negyven éve része az együttes életének, ezért különösen megható számára végigsétálni abban az épületben, amely szakmai pályafutásának egyik meghatározó helyszíne volt. Beszédében visszaemlékezett arra is, amikor először találkozott az együttes világával, és felidézte Timár Sándor, a társulat első vezetőjének korszakalkotó munkásságát, amely új szemléletet hozott a magyar néptáncművészetbe. Hangsúlyozta: „Az együttes története nem csupán művészeti sikerekről szól, hanem egy összetartó közösségről és a magyar kulturális örökség továbbadásáról is.”

Dr. Czingel Szilvia, a kiállítás kurátora, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője kiemelte, a tárlat jóval túlmutat egy hagyományos jubileumi bemutatón. A Magyar Állami Népi Együttes története egyben Magyarország történelmének lenyomata is, hiszen a társulat útja szorosan összefonódott a 20. század második felének társadalmi és kulturális változásaival.

A kiállítás előkészítése során a szervezők számos olyan archív dokumentumot és tárgyi emléket találtak a Hagyományok Háza raktáraiban, amelyek hosszú évtizedeken át rejtve maradtak a nyilvánosság elől. Ezek az anyagok most először válnak a nagyközönség számára is láthatóvá. A tárlat egyik legizgalmasabb egysége az együttes első nemzetközi sikereit mutatja be.

A társulat már 1952-ben meghívást kapott Kínába, ahol Mao Ce-tung is fogadta a művészeket. A látogatók olyan különleges ajándékokat is megtekinthetnek, amelyeket a kínai vezető adott a társulatnak, köztük dísztárgyakat, fotóalbumokat és egy kínai viseletbe öltöztetett agyagkatonát

A kiállítás nemcsak a nagy nemzetközi sikereket, hanem az együttes emberközeli történeteit is bemutatja. Külön fejezet idézi fel az 1974-es párizsi turnét, amikor az előadásokra hosszú sorokban várakozott a közönség.

A világhírű színésznő, Ingrid Bergman ekkor ismerkedett meg a társulattal, és annyira lenyűgözte az előadás, hogy később baráti kapcsolatba is került a művészekkel. Két táncos esküvőjén is részt vett, ahol együtt ünnepelt az együttes tagjaival és a korszak ismert művészeivel – idézte fel az emlékeket a kurátor.

A Magyar Állami Népi Együttes nemzetközi elismertségét az is jól mutatja, hogy a Walt Disney Studios figyelmét is felkeltette a magyar néptáncművészet. A stúdió munkatársai eljöttek Magyarországra filmforgatás céljából, az itt készült archív felvételek pedig szintén helyet kaptak a kiállításon. A látogatók ezekből a filmanyagokból is képet kaphatnak arról, miként vált a magyar néptánc világszerte ismert kulturális értékké.

A tárlat egyik leglátványosabb része az ikonikus jelmezeket bemutató gyűjtemény. Látható többek között az „Ecseri lakodalmas” legendás menyasszonyi ruhája, valamint olyan emblematikus előadások viseletei, mint a „Naplegenda”, a „Liszt-mozaik” vagy a „Szarvasének”.

A kiállított ruhák nemcsak színháztörténeti jelentőséggel bírnak, hanem a magyar népi motívumkincs és kézműves hagyományok értékes emlékei is.

Külön figyelmet szentelnek Mallász Gitta munkásságának is, aki a második világháború után csatlakozott az együtteshez. Az ismert iparművész és plakáttervező az „Ecseri lakodalmas” jelmezeinek és díszleteinek megalkotásában is közreműködött. A tárlaton bemutatott kollázsok és pannók hosszú időn át egy eldugott folyosón hevertek, sőt egy épületfelújítás során majdnem megsemmisültek. Megmentésük ma már nemcsak művészeti, hanem kultúrtörténeti szempontból is jelentősnek számít.

A szervezők célja az volt, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehessenek a kiállításnak. Ezért eredeti gyűjtőfelvételek, archív turnéfilmek és oktatóvideók is helyet kaptak a tárlaton, amelyek segítségével az érdeklődők a néptánc alaplépéseit is kipróbálhatják.

