Lassuló ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben

Az előzetes becsléssel összhangban az előző negyedévben jegyzettnél egyaránt lassabb ütemben nőtt az euróövezeti bruttó hazai termék (GDP) az első negyedévben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán közzétett második becslése alapján.

Az Eurostat második gyorsbecslése szerint az idei első negyedévben 0,1 százalékkal nőtt a szezonálisan kiigazított euróövezeti GDP negyedéves összevetésben a tavalyi negyedik negyedévi 0,2 százalékos növekedés után.

Az Európai Unióban a bruttó hazai termék (GDP) negyedéves összevetésben 0,1 százalékkal nőtt az első negyedévben a tavalyi negyedik negyedévben jegyzett 0,2 százalékos bővülést követően.

Éves összehasonlításban az euróövezeti GDP 0,8 százalékkal, 2024 második negyedéve óta a leglassabb ütemben nőtt az idei első negyedévben a tavalyi negyedik negyedévben jegyzett 1,3 százalékos éves bővülést követően.

Az idei első negyedévben az Európai Unióban éves szinten 1,0 százalék volt a GDP-növekedés a tavalyi negyedik negyedévi 1,4 százalék után.

Az első negyedévben negyedéves bázison a nagyobb euróövezeti nemzetgazdaságok közül Németország bruttó hazai terméke 0,3 százalékkal bővült, míg Olaszország 0,2 százalékos, Spanyolország 0,6 százalékos negyedéves GDP-növekedést ért el, Franciaországban pedig stagnálást jegyeztek fel.

MTI/Felvidék.ma

