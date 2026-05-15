A kormányfő politikamentes hétvégét szeretne az országnak

Az ellene elkövetett merénylet évfordulójára hivatkozva Robert Fico miniszterelnök nem vesz részt az STVR Sobotné dialógy című vitaműsorában, szombaton (május 16.). Úgy fogalmazott, szeretné, ha legalább egy politikamentes hétvégéje lenne az országnak – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

Tibor Gašpar, a parlament alelnöke és Richard Takáč mezőgazdasági miniszter (mindketten Smer-SD) is csatlakozott a miniszterelnökhöz. Ők sem mennek el a TA3 és az STVR stúdiójába, a vasárnapi vitaműsorba.

Egyúttal arra kérték a politikai vitapartnereiket, hogy csatlakozzanak, és adják meg a lehetőséget, hogy legalább egy politikamentes hétvégéje legyen Szlovákiának.

„Robert Fico megtiltotta Tibor Gašpar vádlottnak, hogy részt vegyen a vasárnapi politikai vitaműsorban. Ugyanúgy Richard Takáčnak is. Mert állítólag nyugtot akar a politikától. Csak azt tudom erre üzenni, hogy akkor csomagoljon össze és távozzon. Vagy pedig ne legyen ennyire gyáva, és fogadja el a kihívásomat a politikai vitára” – reagált Michal Šimečka, az ellenzéki PS elnöke. A vasárnapi politikai műsorban Gašpar lett volna a vitapartnere.

Az ellenzéki KDH azzal reagált, hogy a politikai párbeszéd a működő demokráciák alapja. „Egészséges társadalmakban a politikusoknak elemi kötelességük kiállni a választók elé, és érvekkel meggyőzni őket a döntéseik helyességéről. A KDH mindig szakmai és konstruktív vitát folytatott, és pontosan a Smer az a párt, amely folyamatosan és tartósan nyilvános gyűlöletkeltést folytat. Megengedhetetlen, hogy egy párt akarja diktálni a politikai vita szabályait, hogy aztán gyáván megfutamodjon a vita elől, mert már semmivel sem tudja védeni alkalmatlanságát a kormányzásra” – közölte a KDH, hozzátéve, mindig készen áll az értelmes politikai vitára.

TASR/Felvidék.ma