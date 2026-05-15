Šutaj Eštok szerint a kormányfő elleni merénylet mutatja, hová vezethet a gyűlölet

A Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet évfordulója nemcsak magára az incidensre emlékeztet, hanem egyben figyelmeztet arra, hová vezethet a gyűlölet, a társadalom fanatizálása és a politikai ellenfél folyamatos dehumanizálása – fogalmazott a közösségi hálón a merénylet második évfordulója kapcsán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Erre a napra emlékeznie kell az országnak, és soha többé nem fordulhat elő, hogy a politikai fanatizmus odáig fajuljon, hogy valakit fizikailag is likvidálni akarjanak a politikai véleménye vagy a pozíciója miatt. Kemény politikai küzdelmet lehet folytatni, de gyűlöletet kelteni, dehumanizálni, rálőni valakire soha” – hangsúlyozta.

A belügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy a merénylő nem légüres térben radikalizálódott.

„A jelenlegi ellenzék politikusai, és egyes sajtótermékek képviselői által táplált, a más politikai nézeteket valló emberekkel szembeni gyűlölet vette körül”

– tette hozzá a miniszter.

A Hlas-SD hozzáfűzte, hogy egy demokratikusan megválasztott kormányfő elleni merénylet nem csupán egy konkrét ember elleni támadás, hanem a demokrácia és az ország stabilitása elleni támadás is.

„Határozottan elutasítjuk a társadalmi erőszak, a gyűlölet és a radikalizálódás minden formáját, különösen ha annak célja a politikai meggyőződés vagy az eltérő vélemények elnémítása. A politikai küzdelmet demokratikusan, érvekkel és tisztelettel kell lefolytatni, nem agresszióval és támadásokkal. Demokráciában az állampolgárok a választáson döntik el, hogy ki irányítsa az országot, és a szabad akaratuk eredményét tiszteletben kell tartani” – tette közzé a Hlas-SD.

TASR/Felvidék.ma