A Dobré slovo – Jó Szó – országos döntőjének eredményei

A Komáromban működő Selye János Gimnázium adott otthont a Dobré slovo országos szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny 26. évfolyamának. A rangos kulturális eseményre az ország számos pontjáról érkeztek diákok, pedagógusok és vendégek, hogy együtt ünnepeljék az irodalom és az előadó-művészet erejét.

A rendezvény különleges jelentőségét emelte, hogy a verseny fölött Peter Pellegrini vállalt védnökséget. Az államfő személyesen is ellátogatott a gimnáziumba, jelenlétével megtisztelve a rendezvényt és támogatását kifejezve a fiatal tehetségek iránt.

A megnyitón több neves közéleti személyiség is részt vett, köztük Branislav Becík, Nyitra megye elnöke, valamint a szlovák parlament képviselője, Erik Vlček. Jelen volt továbbá Komárom város polgármestere, Keszegh Béla és a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre.

A rendezvény házigazdája és szervezője, Králik Zsuzsanna köszöntőjében kiemelte az anyanyelvi kultúra és az irodalom szerepét a fiatalok nevelésében. A program kezdetén a résztvevők meghallgathatták Ján Kostra Dobré slovo című versét, amelyet magyar nyelvre az iskola egykori diákja, Vnučko Krisztián fordított le. A költeményt a gimnázium tehetséges diákjai, Majer Jázmin és Lea Púchovská szavalták el.

A verseny hivatalos megnyitóját Andruskó Imre igazgató tartotta, majd bemutatták a szakmai zsűri tagjait: Mgr. Kiss Katalint, PaedDr. Kováčová Klaudiát és Mgr. Jóbová Monikát.

A kulturális programban több fiatal tehetség is fellépett, köztük Majer Jázmin, Németh Dávid, Olláry Viktor, Svoboda Anna, Šillo Simon és Vigh Attila. Az előadások nagy sikert arattak a közönség körében, méltó ünnepévé téve az irodalomnak és az előadó-művészetnek ezt a különleges napot.

Büszkeséggel tölt el, hogy kisgimnazistáink a dobogó 3. helyére léphettek fel. A második kategóriában Kovács Adél, míg a negyedikben Lendvay Karin kaptak országos arany sávos minősítést.

Eredmények:

1. kategória: 1. Balázs Noémi – Juhász Gyula Alapiskola, Léva; 2. Varga Emma – Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta; 3. Matyó Viktória – Alapiskola, Gímes.

2. kategória: 1. Kiss Viktória Zoé – Feszty Árpád Alapiskola, Ógyalla; 2. Szőke Bence – Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat; 3. Kovács Adél –Selye János Gimnázium, Komárom és Naňo Konrád – Alapiskola, Marcelháza.

3. kategória: 1. Sobocká Jázmin –Juhász Gyula Alapiskola, Léva; 2. Bencsik Alíz – Alapiskola, Naszvad; 3. Páleník Lilien – Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár.

4. kategória: 1. Veladi Jázmin – Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár; 2. Lendvorská Blanka Kristina – Református Egyházi Iskolaközpont Rimaszombat; 3. Lendvay Karin – Selye János Gimnázium, Komárom és Szabóová Sofia – Alapiskola Nagycétény.

Vers: 1. Vígh Lotte, Bobor Lili – Budapest; 2. Kosziba Tiborc – Budapest, Vizi Zsuzsanna Zoé – Dunaegyháza; 3. Bartis Csepke Napsugár – Jásd, Szakács Júlia Anikó – Budapest.

Próza: 1. Varga Sára Léna – Budapest; 2. Kiss Cecília Zsófia – Budapest; 3. Bigos Mia Blanka –Budapest és Kakuk Vivien – Tótkomlós.

Králik Zsuzsanna/Felvidék.ma