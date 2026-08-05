Nincs átfogó szúnyogmonitoring Szlovákiában

Szlovákiában eddig hiányzott a szúnyogok, valamint az általuk terjesztett vírusok átfogó megfigyelése. Erről Viktória Čabanová, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Orvosbiológiai Központja Virológiai Intézetének munkatársa tájékoztatott.

„Szlovákiában összességében hiányzott a szúnyogok és a bennük előforduló, szúnyogok által terjesztett vírusok országos megfigyelése, elsősorban a megfelelő személyi kapacitások hiánya miatt, ugyanis nincsenek szakembereink. Ha találnánk is szakembereket, nem lenne miből fizetnünk őket, vagyis ezen a ponton a finanszírozás mond csődöt” – mondta Čabanová.

Hozzátette, hogy

a kérdést továbbra sem tekintik prioritásnak, noha Szlovákiában már megjelentek olyan invazív szúnyogfajok, amelyek képesek vírusokat terjeszteni.

„Szükség lenne arra, hogy valóban elinduljon egy ilyen állami program vagy rendszer” – jegyezte meg. Az emberi megbetegedéseket ugyanakkor nyilvántartják, diagnosztizálásukat pedig a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ SR) végzi.

Čabanová tájékoztatása szerint a Szlovák Tudományos Akadémia kutatói jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az Usutu-vírus szúnyogokban való előfordulását vizsgálják.

A monitoringot 2024-ben, egy tudományos projekt keretében indították el, egy új módszertan alkalmazásával, amelynek során a szúnyogok nyálát gyűjtik.

Mint elmagyarázta,

a szúnyogcsípéskor a rovar nyála bekerül az emberi szervezetbe. Amennyiben a szúnyog fertőzött, a nyálán keresztül az embert is megfertőzheti. A kutatók éppen ennek alapján tudják figyelemmel kísérni a vírusok jelenlétét.

„Nem kell minden egyes szúnyogot begyűjtenünk, majd mikroszkóp alatt megvizsgálnunk, hogy milyen fajhoz tartozik, és külön feldolgoznunk. Ez rendkívül időigényes lenne. A nyálmintákat azonban egyszerre, nagy mennyiségben is fel tudjuk dolgozni, így néhány napon vagy héten belül eredményt tudunk adni arról, hogy az adott területen jelen van-e az adott vírus” – ismertette Čabanová.

Hozzátette, hogy

a vírusok előfordulásáról szóló információk alapján a Nemzeti Transzfúziós Szolgálat az érintett térségben tesztelheti a véradókat, mivel a nyugat-nílusi vírus vérátömlesztéssel is terjedhet.

A monitoringot a kutatók a regionális közegészségügyi hivatalokkal és az országos közegészségügyi hivatallal együttműködve végzik.

A szúnyogok és az általuk terjesztett vírusok vizsgálatával a Szlovák Tudományos Akadémia kutatóinak egy csoportja foglalkozik. Čabanová szerint azt is vizsgálják, hogy mely szúnyogok váltak ellenállóvá a rovarirtó permetezéssel szemben. Emellett kísérleti kutatásokat is végeznek annak megállapítására, hogy a vírusok mely változatairól van szó.

„A vírusok szintén gyorsan mutálódnak, és olyan változataik is eljutnak hozzánk, amelyek fertőzőképesebbek” – jegyezte meg.

A kutatók új módszereket is kidolgoznak annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék a szúnyogmonitoringot, és bevonják a lakosságot is, hogy a rendszer gazdasági szempontból is fenntartható és hatékony legyen.

SZE/Felvidék.ma/TASR