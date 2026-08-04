Mohácstól Mohácson túlig címmel nyílt kiállítás a Bajmóci Várban, amelyben autentikus tárgyakon, dokumentumokon keresztül bemutatják a történelmi esemény történetét és az utána következő időszak emlékeit 1526-tól egészen 1687-ig.

A kiállított tárgyak kizárólag a vár, illetve a múzeum saját gyűjteményéből származnak.

A tárlatot a látogatók a vár nyugati szárnyának termeiben tekinthetik meg november végéig.

Érdemes betervezni egy kirándulást, tárlatlátogatást Bajmócra, hiszen történelmünk egyik fontos eseményét követhetik nyomon.

A kiállítás két részből áll, amelyek rávilágítanak a kor és a Mohácsi Csata eseményeire, történetére, személyiségeire, kihatásaira.

„Ezt a jelentős történelmi eseményt igyekeztünk a csatához kötődő legjelentősebb személyiségeken keresztül bemutatni, akik ráadásul Bajmóchoz és ehhez a térséghez is kapcsolódnak. Történetük, sorsuk rendkívül érdekfeszítő. Ezért szeretnénk a látogatók számára tudatosítani, hogy ez az időszak nemcsak a harcok, a küzdelmek, a szenvedések időszaka volt, hanem térségünk és Közép-Európa népeinek és nemzeteinek bátorságát, elszántságát és becsületességét is jellemezte” – hangsúlyozta a megnyitón Ladislav Horník történész, dokumentarista, a Bajmóci Múzeum munkatársa, a kiállítás kurátora.

Kiemelte továbbá, hogy a Mohácsi Csata egyik legfőbb vezére éppen a Bajmóci Vár urának, Szapolyai János erdélyi fejedelemnek öccse, Szapolyai György volt, aki Tomori Pállal közösen vezette a hadakat, és el is esett a harcokban.

A látogatók a kiállításos mintegy száz eredeti tárgyat, több uralkodó, nemes és hadvezér portréját láthatják, akik közvetlenül részt vettek a törökök elleni harcban a 16. és 17. században. Valamint eredeti korabeli európai és keleti használatú fegyvereket, lőszereket és egy valódi páncélzatot is megtekinthetnek.

„Valamennyi kiállított tárgy, dokumentum, fotókópia a múzeum tulajdona, a legtöbbet hosszú idő után először láthatja a közönség, mivel ezek letétbe vannak helyezve. Az eredeti tárgyakat a 16. és 17. században használták, illetve harcoltak velük” – pontosította Ladislav Horník.

Az egyik ilyen autentikus tárgy egy bilincs, amelyet a 16. század végén Zay Lőrinc, Zay Ferenc, a Mohácsi Csata résztvevőjének unokája viselt a konstantinápolyi börtönben elfogása után, és a család, mint szent ereklyét megőrizte börtönbüntetése emlékeként.

A Bajmóci Múzeum a kiállítást a Mohácsi Csata 500. évfordulója alkalmából rendezte, amelynek emléknapja augusztus 29-én lesz.

Katarína Malečková, a múzeum kurátora elmondta, hogy a csatában a magyarok ugyan katasztrofális vereséget szenvedtek, de nem ez volt az egyetlen híres csata a törökök elleni küzdelemben. Például II. Pálffy Miklós, akinek halotti maszkja is látható a mostani kiállításon 26 győztes csatát vívott a törökök ellen. Érdemeiért egy csodálatos arany kelyhet kapott, amely ma Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)