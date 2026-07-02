Fico: A hőség és a szárazság miatt gyengébb termés várható

A hatalmas hőség és szárazság miatt idén gyengébb gabonatermés várható, bár még csak az aratás elején tartunk, így pontos számokat nem lehet mondani – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő, miután megtekintette az aratást Szentmártonban, Szenc egyik városrészében. „Bár örülünk, hogy megkezdődött az aratás, de a hozamok várhatóan elmaradnak a 2025-östől. Ugyanakkor korai végleges következtetéseket levonni, hiszen a betakarítást csak a legvégén lehet kiértékelni, pontos adataink csak akkor lesznek” – jelentette ki Fico.

Ugyanakkor hozzátette, a gazdák már ráncolják a homlokukat, hogy lesz-e elég takarmány, és milyen minőségű. Fico hangsúlyozta:

Szlovákia ragaszkodik ahhoz, hogy a készülő uniós költségvetésben ne csökkenjenek a közös agrárpolitikai források, és kész akár vétózni is, ha a szlovákiai mezőgazdaságot még inkább hátráltató döntés elfogadására próbálnák rákényszeríteni.

A kormányfő az öntözőrendszerek fejlesztését célzó PPP-projekteket is támogatná. „Olyan külföldi befektetőt keresünk, aki kész hatalmas összeget, mintegy félmilliárd eurót befektetni az öntözőberendezések kiépítésébe, illetve modernizálásába” – fogalmazott. Hozzátette: a mezőgazdasági termelők egy ideig bérelnék a berendezéseket, a szerződés lejárta után pedig az állam tulajdonába kerülnének.

Richard Takáč (Smer-SD) földművelési miniszter feltételezése szerint jövőre kezdődhet a megfelelő partner kiválasztása a PPP-projekthez, és az EU-val folytatott párbeszéd is kulcsfontosságú lesz.

Jozef Šumichrast, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke szerint komoly kiesés lesz a takarmánynövényeknél, de az egyes régiókban nagyon eltérő a helyzet. Bizonyos térségekben 50 százalékkal lesznek alacsonyabbak a hozamok, bár végleges mérleget még nem lehet vonni.

A búza, az árpa és a repce hozama is elmarad az előző évekétől, és az öntözetlen területeken a cukorrépa és a kukorica is siralmas állapotban van. Idén nagyon korán kezdődött az aratás, már június 10-én a Komáromi járásban, viszont lassan halad. Ennek oka az időjárás és a gabona eltérő nedvességtartalma. A kamara adatai szerint eddig a sűrűvetésű gabonafélék és a repce alig harmadát takarították be. A betakarítás további menete természetesen az időjárástól és a beéréstől függ.

Felvidék.ma/TASR