Elfelejtett mesterségek

A Matej Hrebenda Könyvtár idén nyáron is szervez előadásokkal egybekötött kreatív műhelyfoglalkozás-sorozatot, amely a hagyományos mesterségek megőrzésére, továbbadására és bemutatására összpontosít. A rendezvények 2026 júliusában és augusztusában, minden szerdán 16 órától a könyvtár udvarán várják az érdeklődőket.

Rimaszombatban a programsorozat összesen kilenc tematikus foglalkozásból áll majd.

Az első két alkalom július elején már megvalósult. Benko Tünde a hímes tojások világába kalauzolta el az érdeklődőket. A téma a hagyomány és a szimbolika volt, mint a lektor elmondta, nagyon ügyesek és lelkesek voltak a résztvevők. Július 8-án a Természetes fonatok című műhelyfoglalkozást Benko Pál vezette. A résztvevők itt megismerkedhettek a természetes alapanyagokból történő hagyományos fonási technikákkal.

Július 15-én Tóth Tímea tartja a Festett selyem című alkotóműhelyt. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kézzel festett selyem készítésének technikáiba, és saját, egyedi selyemtárgyat is készíthetnek. A program magyar nyelvű.

Július 22-én a műhely a hagyományos kékfestés technikájával ismerteti meg az érdeklődőket. Lucia Dovalová előadásában bemutatja a kékfestés történetét, motívumvilágát és technológiai eljárásait, amelyeket gyakorlati bemutatók is kiegészítenek. A foglalkozás szlovák nyelven folyik.

A sorozatot július 29-én a Hagyományos hímzés című műhely zárja, amelyet Ádam Veronika vezet. A résztvevők megismerhetik a népi hímzés technikáit, a népi díszítőmotívumok szimbolikáját, és maguk is kipróbálhatják a hímzést. A program szlovák nyelven zajlik.

Augusztusban a programsorozat további négy, a népi kézművesség különböző területeit bemutató foglalkozással folytatódik.

Augusztus 5-én Csuhé címmel Gyetvai Zsuzsanna vezetésével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a csuhéfonás hagyományos technikáival. A résztvevők megtudhatják, miként készülnek kukoricacsuhéból dísz- és használati tárgyak, és saját alkotásaikat is elkészíthetik.

Augusztus 12-én Szappankészítés címmel Katarína Slaninová mutatja be a kézműves szappankészítés alapjait. A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a természetes alapanyagokkal, a hagyományos eljárásokkal, és saját készítésű szappant is hazavihetnek.

Augusztus 19-én Hagyományos hangszerek címmel Milan Katreniak vezetésével a népi hangszerkészítés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A program során szó lesz a hagyományos hangszerek történetéről, készítésének módjáról, valamint a résztvevők közelebbről is megismerhetik ezek működését és szerepét a népi kultúrában.

A nyári sorozat augusztus 26-án a kiétei fajátékok című foglalkozással zárul, amelyet Ladislav Hedvigi vezet. A résztvevők megismerhetik a Gömör egyik jellegzetes népművészeti hagyományának számító, kézzel készített fajátékokat, azok történetét és készítési technikáit, miközben maguk is kipróbálhatják az alkotás folyamatát.

A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényeket gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt ajánlják, akik érdeklődnek a hagyományos kézművesség és a kreatív alkotás iránt. A résztvevők az általuk készített tárgyakat haza is vihetik.

A programsorozat a Művészeti Alap és a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg.

HE/Felvidék.ma