Leonardo Boff, Gaál Botond, Vishal Mangalvadi. Ők azok, sok-sok korábbi és eljövendő tudós, gondolkodó, tanár között, akik a reformációban fellobbant evangéliumi világosság jelentőségét, súlyát méregették a világtörténelemben és a magyarság történetében. Római katolikusként Brazíliában, reformátusként Debrecenben, presbiteriánusként Indiában. Lássuk, szerintük mekkora súlya van a hitújítás világosságának?

Keresztyénként az új világkorszakban – az egyházak hatalmi alávetettségének patológiája

A római katolikus filozófus, író, teológus a brazil Petrópolisban, Rio de Janeiro északi részén él, ott írta meg és adta ki vallomáskötetét, amit több nyelvre is lefordítottak, Hitem címen (portugálul kissé más a cím: O Christianismo…).

A római katolikus filozófus, író, teológus a brazil Petrópolisban, Rio de Janeiro északi részén él, ott írta meg és adta ki vallomáskötetét, amit több nyelvre is lefordítottak, Hitem címen (portugálul kissé más a cím: O Christianismo…).

A keresztyénség és az egyházak összefüggését vizsgálva rámutat: „A 16. századi reformáció következtében különféle egyházak születtek, kiváltképpen Luther, Kálvin, Zwingli munkálkodása nyomán. Mindnyájan azzal az igénnyel léptek fel, hogy az evangéliumot a történelmi ferdítésektől és a római katolikus egyház bizonyos tanításaitól megtisztítva kívánják hirdetni. Az általuk létrehozott keresztyén felekezetekben arra törekszenek, hogy Jézus teljes örökségét hűen kövessék és a különböző kultúrákban eszerint éljenek". Könyve másik helyén már szinte reformátori élességgel fogalmaz arról, milyen betegségeket, patológiai elfajulásokat okozott a keresztyénségnek, amikor a különféle hatalmak igyekeztek kiszolgálójukká tenni az egyházakat.

Utal arra, amikor Jézust a Sátán megkísérti a pusztában, s a világ minden országát odaígéri neki, ha leborulva imádja őt (Mát 4,9). Azon kívül, hogy milyen nevetségesen öntelt a Sátán, aki a világ Megváltójának ajánlja fel azt, ami eleve Jézusé és Istené, kétségtelen, a keresztyénség életében az oltár és a trón szövetségében gyakran valósult meg a hatalomimádás megbetegítő kísértése, aminek minden korban reális veszélyére folyamatosan emlékeztetni kell. Erre szolgál az egyház prófétai küldetése. Az is veszedelmes, amikor az egyház a prófétai hatalmat monopolizálja és intézményesíteni próbálja, tekintéllyel és befolyással igyekezvén ellenőrzése alá vonni a világot. Ebben a pápai hatalomnak is voltak tetten érhető patologikus történései és történetei. A puritán protestáns Thomas Hobbes ezért írta Leviathan-ról alkotott könyvében: „A hatalom mindig több hatalmat akar, mivel hatalmát csak azzal biztosíthatja, ha még nagyobb hatalmat ragad meg”. Könyvében Leonardo Boff, a reformteológus ezt is megállapítja: „A 16. századi reformáció és a 20. századi II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) abban hasonlítanak, hogy mindkettő megpróbálta a hierarchikus egyház tekintélyelvű, autoriter stílusát visszaszorítani. A szent hatalomról a szent szolgálatra, a hierarchiáról Isten népére helyezni a hangsúlyt”.

Új program az egész nemzet számára