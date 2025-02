Bakondi György: a magyar kormány folytatja migrációs politikáját

A magyar kormány eltökélt abban, hogy folytatja a lakosság nagyarányú támogatását bíró migrációs politikáját – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György azt mondta, a magyar kormány a nemzeti érdekekből, a magyar emberek biztonságának érdekéből indul ki, és mindent megtesz, hogy ez a biztonság fenntartható legyen.

Magyarország szeretné, ha azok a példák, amelyeket 2015 óta az illegális migráció kezelésében, a határ védelme érdekében megvalósított, egyre több európai ország számára megoldást jelentenének, de legalábbis eljuthatnánk oda, hogy a különféle tagállamok politikai vezetése lakossági nyomásra változtatna álláspontján

– hangsúlyozta a főtanácsadó.

Bakondi György bízik abban, hogy azt a migrációs paktumot, amelyet még az előző Európai Parlament sietve elfogadott, hatályon kívül helyezik vagy radikálisan átalakítják. Szavai szerint jó lenne,

ha minden állam – csakúgy, mint a magyar kormány – a nemzet, az emberek érdekeiből indulna ki, amikor biztonsági kérdéseket vagy akár gazdaságpolitikai lépéseket tervez meg.

Ugyanakkor vannak előrelépések, különösen az amerikai példa, amely talán ragadós is lehet – tette hozzá.

A főtanácsadó kifejtette, nagyon jelentős változás történt az Egyesült Államokban, amelynek hatását a nemzetközi politikára talán sokan még föl sem ismerték, bár az első lépések már most jól láthatóak, az illegális migráció elleni intézkedésekben feltétlenül. Erősödnek azok a politikai erők Európában is, amelyek változást akarnak, és a közös fellépés előbb-utóbb az Európai Tanácsban, az Európai Bizottságban, és kicsit később talán az Európai Parlamentben is változásokat eredményezhet – fogalmazott.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, a német lakosság 70 százaléka változást vár az illegális bevándorlással kapcsolatban: azt szeretnék, hogy kevesebb migráns érkezzen, fékezzék meg a migránsbűnözést, toloncolják ki azokat, akik nem odavalók.

Mint mondta, bár a pártok többsége a kampány során nagyon hasonló ígéreteket tett, a főtanácsadó nem fűz nagy reményt ahhoz, hogy Németországban markáns, a lakosság igényeit figyelembe vevő változások következnek be.

Bakondi György közlése szerint a migrációs nyomás jelentős erősödése tapasztalható a magyar–szerb határon. Míg a múlt év hasonló időszakában 441 határsértőt fogtak el, az idén már 2860-at. Közben sokan érkeznek a görög szigetekre, és már nemcsak Törökországból, hanem Líbiából is. Ezek a tömegek pedig nagyon gyorsan megjelennek a balkáni útvonalon – fűzte hozzá.

MTI/Felvidék.ma