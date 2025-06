Lezajlott az idei Juniális Nagycsalomján

Az Ipoly mente egyik legimpozánsabb, ha nem a legimpozánsabb fedett szabadtéri színpada Nagycsalomján (Nagykürtösi járás) található a szabadidőparkban. Évtizedek óta hagyományosan itt kerül megrendezésre a Csemadok Nagykürtösi Választmánya szervezésében a Juniális nevet viselő járási kulturális ünnepély. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson az egyes Csemadok-szervezetek mellett működő éneklőcsoportoknak, szólistáknak, zenei együtteseknek.

Az idei, június 15-én, vasárnap délután megtartott rendezvény a település jeles szülöttjének, Fayl Frigyes neves zeneszerzőnek és zenepedagógusnak a színpad oldalfalában elhelyezett emléktáblájának megkoszorúzásával vette kezdetét.

Hrubík Béla, a Csemadok regionális alelnöke nyitotta meg a rendezvényt. Rövid köszöntőjében méltatta a kulturális ünnepély közösségteremtő jelentőségét, és a szereplőknek sikeres fellépést, a közönségnek jó szórakozást kívánt. Egy gondolat erejéig megemlékezett a Csemadok korábbi járási elnökéről, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh Gáborról, aki szívvel, lélekkel szolgálta művelődési és kulturális szervezetünk ügyét. Idén töltötte volna be 80. életévét, és ebből az alkalomból szeptemberben emléktáblát avatnak tiszteletére a területi választmány ipolynyéki székházának falán.

A járási kulturális ünnepély társszervezőjének, Nagycsalomja község önkormányzatának nevében Pölhös Vendel helyi képviselő és a Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezetének elnöke köszöntötte a Juniális résztvevőit.

A műsorban elsőként a tehetséges fiatalokból tavaly alakult csábi The Glory együttes mutatkozott be a közönségnek hatalmas sikerrel. Folytatódott a legfiatalabb korosztály képviseletében színpadra lépő ipolynyéki Tóth Roland népdalcsokrával, amelyben megcsillantotta hegedűjátékát is. Ezt követően az évről évre visszatérő éneklőcsoportok fellépésével folytatódott a műsor.

Az ipolyszécsénykei Rózsaszirom éneklőcsoport (vezetője: Kelemen Mária), a 10 éve alakult ipolynyéki Palóc népdalcsoport (v.:Nagy Teréz), a 25 éves múltra visszatekintő bussai Melódia asszonykórus (v.: Bombor Ivett), az ipolybalogi Bukréta hagyományőrző csoport (v.: Lőrincz Sarolta Aranka), az ipolynagyfalusi Ipoly Népdalkör (v.: Tóth Mária) mellett a nagycsalomjai Rimóci Gábor hagyományőrző citerás is bemutatkozott a közönségnek. A furfangos asszony és az ördög című népmese előadásával Tóth Rolandot láthatták újra a színpadon a nézők.

A néptánc kedvelői az 1952-ben alakult Garam Menti Néptáncegyüttes vendégszereplésének tapsolhattak. Ezúttal a szeniorok mutatkoztak be három műsorblokkban sárközi, gömöri és nagyecsedi táncokkal.

A műsort Akusztikus rock címmel Hamerlik Richárd, a P. Unicum együttes egykori gitáros-énekese zárta nagy sikerrel, ismert és közkedvelt slágerek megszólaltatásával.

Kár, hogy az utóbbi évek során megcsappant az emberek érdeklődése a szóban forgó kulturális ünnepély iránt, holott az éneklőcsoportok, a szereplők változatlanul jó hangulatot teremtenek előadásaikkal.

A műsor után találkoztam Kliment Évával, a területi választmány elnökével, aki elégedetlenségének adott hangot a rendezvény iránti érdeklődés fokozatos visszaesése miatt. Mint mondta, a Juniális vonzóbbá tétele érdekében a jövőben szükség lesz közönségcsalogató kisérőrendezvényekre is.

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma