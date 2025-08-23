A kultúra lángját tovább kell vinnünk

Augusztus 20–24. között zajlik Zselízen az Országos Népművészeti Fesztivál, amely a felvidéki magyarság egyik legjelentősebb kulturális seregszemléje. A rendezvényen Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, s a kultúra erejét, valamint a közösségi összetartozás fontosságát hangsúlyozta.

Gubík László beszédében kiemelte, hogy Zselíz mindig is a kultúra egyik jelentős állomása volt a Kárpát-medencében.

Mint mondta: Zselíz egy olyan város, ahol Franz Schubert is megfordult, s ahová hazajárt az Esterházy család mellett a Sacher család is.

„Ha kultúráról beszélünk, egy zselízi bátran felemelheti a fejét és kihúzhatja magát”

– mondta, s hozzátette, hogy a kultúra nemcsak a zenéről, a népművészetről vagy a gasztronómiáról szól, hanem a népek együttélésének és egymás mellett élésének hagyományáról is.

A Magyar Szövetség elnöke beszédében Szent István örökségére is emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy a magyar államalapító király hagyatéka időtálló üzenetet hordoz.

„Ha van valaki, aki értékálló hagyatékot hagyott ránk, amely magában foglalja a magyar és a szlovák nép együttműködését, a közép-európai nemzetek egymásrautaltságát és a Szent Korona eszmében rejlő alkotmányos erőt, az pont Szent István király”

– húzta alá Gubík László, aki beszédében a Csemadokot is köszöntötte, amely már hosszú évtizedek óta kitartóan szervezi a felvidéki magyar kulturális életet. Szavai szerint a Csemadok generációi „a legnehezebb időkben, idegen tankok és idegen hatalmak árnyékában őrizték a lángot, átmentették a kultúrát és az örökséget, hogy ma mi ünnepelhessünk”.

Megjegyezte, hogy a feladat ma sem más:

Megőrizni és továbbadni mindazt az értéket, amelyet az elődök megőriztek a közösség számára.

Beszédének zárásában Gubík László köszönetet mondott a szervezőknek és a zselízi közönségnek: jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kívánt a fesztivál résztvevőinek. Ígéretet tett arra is, hogy a jövő évi, immár hatvanadik Országos Népművészeti Fesztiválon is jelen lesz.

BN/Kakas Pál/Felvidék.ma