A Nyitrai járás szinte minden Csemadok-alapszervezete mellett működik hagyományőrző vagy éneklő csoport, ezek összefogásából született meg október 19-én a Párta, párta, búra való párta, amelynek összeállítója Jókai Mária és Bencz Margit, képletesen szólva mester és tanítványa voltak.

A rendezvény összefogás eredménye, hiszen a Nyitra Megyei Művelődési Központ és a Csemadok-alapszervezetek közös terve valósult meg. Az első Párta előadást még 45 évvel ezelőtt mutatták be, Jókai Mária összeállításában, most ennek emlékére készült az új műsor, mely azonban nem a korábbi mása volt.

Bencz Margit, a Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke rendezőként arra törekedett, hogy

időben minél messzebbre nyúljanak vissza, Kodály Zoltán gyűjteményét is felhasználva, így a száz évvel ezelőtti lakodalomba kaptunk betekintést.

Jókai Mária e sorok írójának kifejtette, mindenkinek csak ajánlani tudja, hogy nyúljon a régi gyűjtők munkáihoz.

A néprajzosok pedig tudják, hogy gyűjtőútjaik során az emberek a nagyszülőktől hallott dallamokat, szokásokat, táncokat adták elő. Ezeknek köszönhetően a gazdag hagyományokkal rendelkező régió szokásai, népdalai fennmaradtak, eredeti formában is.

A szokások az évtizedek alatt változtak, a Zoboralján mégis megmaradt az archaikus népdalkincs, tehát tiszta forrásból tudnak dolgozni az itteni hagyományőrző csoportok, melyek a Csemadok-alapszervezetek mellett működnek.

A próbafolyamatokat is követtem, hiszen mindkét rendezővel tartom a kapcsolatot és elmondták terveiket, és beszéltek a nehézségekről is. Minden, a Nyitrai járásban működő csoportot megszólítottak, azokat is, melyek a 45 évvel ezelőtti Pártában nem szerepeltek (vannak újabb csoportok is, akik akkor még nem léteztek).

Voltak, akik nem vállalták a szereplést, de ez talán így természetes, és voltak olyanok is, akik már akkor léptek vissza, mikor nagyjából összeállt a műsor, de a két rendező reagálni tudott és megoldotta a felmerülő problémát.

De szóljunk inkább azokról, akik szerepeltek. Voltak fiatal szólisták, Csámpai Boglárka Gímesről, Gálik Noémi és Gyepes Patrícia Alsóbodokról, Sándor Marianna Zséréről. Szerepeltek a gímesi Varga gyerekek, Vivien, Viktória és Richárd. Ott voltak a koloni lányok, Obonya Krisztina vezetésével és az Alsóbodoki Nefelejcs Hagyományőrző Gyermek Népdalcsoport – ez utóbbiak annak ellenére vállalták a szereplést, hogy egy héttel korábban a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos elődöntőjén versenyeztek, tovább is jutottak az országos döntőbe.

Ugyan nem a Nyitrai járás települése Nyitranagykér, de a Mórinca ifjúsági néptáncegyüttes tagjai is erősítették az előadást, akiknek együttműködése a zoboralji csoportokkal nagyon jó.

A Nyitrai járás felnőttek alkotta csoportjai is szerepeltek: Gímes, Zsére, Nyitracsehi, Pográny, Csitár, Geszte, Nagycétény, és ott voltak Menyhe és Béd község menyasszonyai is.

A pártalevételt pedig egy vendégegyüttes, a Zselízi Vrbovianka Éneklőcsoport tagjai mutatták be, akik a mohi menyasszonyi viseletet hozták el, amelyet Hudec Dávid néprajzos alkotott újra, régi képek alapján. Hudec Dávid szorosan együttműködik Jókai Mária néprajzossal, így alakult ki a kiváló kapcsolat.

A közönség a lakodalom előtti és a lakodalom napjának szokásait láthatta, amely a tollfosztással kezdődött, majd elhangzott a Hojeda, s volt hajnalkikiáltás. Láttuk az eljegyzést, és befejeződött a tollfosztás.

Megismertük a hídosás, azaz a hívogató szokását, a téliződkötést, ajándékvitelt és dunnavivést, ez utóbbi a tollfosztás eredménye.

A lakodalom napjának szokásaiból a hagyományőrzők bemutatták a menyasszony-öltöztetést, a principális urak – keresztapa fogadását, a templomba menetelt, majd a templomból jövetelt, aztán jött a mennyasszony kikérése és búcsúztatója, majd a násznép átment a vőlegény házához. Megismertük a pártalevétel szokását, végezetül a mulatságot is. Ez utóbbiba néhányan a közönségből is bekapcsolódtak, persze nem hiányzott a kalács sem, amely az esküvő elengedhetetlen része volt a Zoboralján is, de ilyen finom túrós kalácsot csak itt lehet kóstolni.

Kísérőprogramként régi esküvői képeket látott a közönség, a legrégebbi az 1890-es évekből származik.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Nyitra Megyei Művelődési Központ igazgatója, Eva Antošová, a Csemadok elnökségi tagjai, Szturhár Izrael Diána, Zupko Tamás és e sorok szerzője is, valamint Gímes polgármestere, Molnár Gyula, Csitár polgármestere, Kuruc Valéria, Zsére polgármestere, Nagy Imre pedig a színpadon állt helyt.

A Párta, párta, búra való párta úgy volt kerek, hogy mind a 120 szereplőn eredeti viseletet látott a közönség, a ládák mélyéről előkerültek a legszebb kendők is.

A gímesi kultúrház szinte kicsinek bizonyult, a 250 ülőhely megtelt, így sokan állva nézték végig a csodálatos műsort. A Párta, párta, búra való párta előadás a bizonyítéka annak, hogy van még összefogás a régióban és akik együtt akarnak dolgozni, azoknak ez sikerül is. Mit is kívánhatnánk a csoportoknak, mint sok ilyen előadást, és sok fiatalt, akik követik a hagyományokat. Aki lemaradt, de megnézné, Nagycétényben február elején megtekintheti az előadást.

Nézze el nekem a kedves olvasó, hogy ezúttal személyesebb hangvétellel írtam e beszámolót, de a vasárnapi előadás nagyon megható volt.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma