2025-ben 113 törvényt fogadott el a parlament

2025-ben összesen 113 törvényt fogadott el a szlovák parlament, ebből 21-et gyorsított eljárásban. 97 törvénytervezetet a kormány terjesztett a parlament elé, 16 képviselői javaslat volt – derül ki a törvényhozás honlapján közölt adatokból.

A ciklus elejétől, 2023 őszétől kezdve összesen 253 törvényt hagyott jóvá a törvényhozás.

Ebből 210 kormány-előterjesztés volt, 43 pedig képviselői.

60 törvénytervezetet tárgyaltak gyorsított eljárásban.

A törvény szerint gyorsított eljárásban a kormány javaslatára tárgyalhat a parlament rendkívüli helyzetekben, amikor az alapvető emberi és szabadságjogok, vagy a lakosság biztonsága kerülhet veszélybe, illetve jelentős gazdasági károk megelőzése érdekében.

TASR/Felvidék.ma