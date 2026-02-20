Szlovákia szeretné elmélyíteni az együttműködését Indiával

Peter Pellegrini köztársasági elnök csütörtökön Újdelhiben találkozott Draupadi Murmura indiai államfővel.

Pellegrini úgy fogalmazott, Szlovákia készen áll az együttműködés elmélyítésére Indiával, beleértve az ösztöndíjakat, a cserediákprogramokat és a technológiai képzéseket – olvasható a közösségi oldalán.

„Megegyeztünk abban, hogy szeretnénk elmélyíteni az együttműködést a kereskedelem, a mesterséges intelligencia és az oktatás területén”

– mondta a köztársasági elnök.

Az indiai államfő tavaly áprilisban látogatott Szlovákiába.

