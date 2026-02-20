Szlovákia szeretné elmélyíteni az együttműködését Indiával

24
Peter Pellegrini köztársasági elnök csütörtökön Újdelhiben találkozott Draupadi Murmura indiai államfővel.
Pellegrini úgy fogalmazott, Szlovákia készen áll az együttműködés elmélyítésére Indiával, beleértve az ösztöndíjakat, a cserediákprogramokat és a technológiai képzéseket – olvasható a közösségi oldalán.
„Megegyeztünk abban, hogy szeretnénk elmélyíteni az együttműködést a kereskedelem, a mesterséges intelligencia és az oktatás területén”
– mondta a köztársasági elnök.
Az indiai államfő tavaly áprilisban látogatott Szlovákiába.
TASR/Felvidék.ma