Cziczka Angelára emlékeztek a Reviczky Házban

Cziczka Angela halálának 58. évfordulójára emlékeztek egykori tanítványai, Hevesi Lívia és Hevesi Tibor közreműködésével a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, a Reviczky Társulás és a Pannonia Polgári Társulás szervezésében, nagy számú közönség előtt.

Kosztolányi Magdolna a közönség üdvözlése után megköszönte Lanz Rolandnak, a Pannonia Polgári Társulás elnökének az est és a kiadványok anyagi támogatását, majd átadta a szót Hevesi Líviának, aki röviden ismertette Cziczka Angela életútját.

Cziczka Angela Selmecbányán született 1888. április 28-án. A lévai Reviczky Társaság 1913-ban felkérte őt az általuk létrehozandó első Lévai Zeneiskola vezetésére. Cziczka Angela elfogadta a felkérést, és Léván élte le hátralévő életét, azaz 59 évet.

Nagyon sok diákjával szerettette meg a zenét, akik még ma is hálásan emlékeznek rá. A tanítás mellett zeneszerzéssel is foglalkozott és koncertezett. Aktív részese lett a lévai kulturális életnek.

Léván hunyt el 1973. február 15-én, itt is temették el édesapja mellé. A sírt a Lévai Magyar Asszonyok Ligája gondozza. Művészi hagyatékának egy részét Bíróczi Istvánnak ajándékozta.

Hogyan került mégis vissza Lévára ez a hagyaték?

Bíróczi István – akkor már esperes úr – 2015. április 26-án, a lévai Szent Mihály-templomban tartott aranymiséje után a Reviczky Házban átadta azt a Lévai Szent László Körnek.

A Reviczky Társulás ebből a hagyatékból őrzi Angela néni túrabotját, amely megtekinthető a Reviczky Ház kis termének vitrinjében. A hagyaték kottagyűjteményéből a Reviczky Társulás az elmúlt években már három albumot adott ki, ezeket Hevesi Lívia és Gába Zsuzsanna szerkesztette.

A most megjelent kottagyűjtemény szintén ebből a hagyatékból készült, Hevesi Lívia számítógépes feldolgozásával.

A most megjelent hét album címe a következő:

Etüdök Szonatínák Szonáták Előadási darabok 1. rész Előadási darabok 2. rész Négy kézre és két zongorára Egyházi művek

Az ismertető után Hevesi Lívia és Tibor néhány személyes emléket osztott meg a közönséggel. Kedves, vidám történeteket meséltek, amelyeken a közönség jókat derült. A komolyzene sem maradt ki: Hevesi Tibor a B-dúr szonatína első tételét játszotta, húga énekét kísérve, aki a Kendermagos tyúkanyó meseénekét adta elő.

Cziczka Angela meséket is írt, amelyeket tanítványai gyakran adtak elő közönség előtt.

Élményekben gazdag, színvonalas est volt, amely egyben megható is: Lívia és Tibor 86 és 87 évesen is a zene és Angela néni iránti szeretet elfeledtette velük korukat és gondjaikat.

Az est végén Kosztolányi Magdolna megköszönte Hevesi Líviának és Tibornak az előadást, majd ifj. Ševeček Judit segítségével átadta nekik az ajándékokat. Ezután a közönséget a szomszéd helyiségbe invitálta a büféasztalhoz egy kis frissítőre.

Kosztolányi Magdolna/Felvidék.ma