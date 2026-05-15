Dél-Szlovákia problémáiról és fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak Dunaszerdahelyen

A megyei és országos infrastruktúra helyzetéről, a dél-szlovákiai régiók gazdasági lehetőségeiről és a felvidéki magyar közösséget érintő fejlesztéspolitikai kérdésekről tartottak szakmai konferenciát május 15-én Dunaszerdahelyen. A Pro Hungarica Communitate „Tour de Szlovákia” című rendezvényének a Mathias Corvinus Collegium dunaszerdahelyi képzési központja adott otthont.

A Pro Hungarica Communitate szervezésében megvalósult konferencia középpontjában azok a kérdések álltak, amelyek a dél-szlovákiai, jelentős részben magyarlakta térségek mindennapjait is meghatározzák: az úthálózat állapota, a közlekedési kapcsolatok, az egészségügyi és oktatási szolgáltatások elérhetősége, valamint a megyei szintű fejlesztéspolitika lehetőségei.

A rendezvényt Szabó Tibor, a Pro Hungarica Communitate elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szervezet korábbi dunaszerdahelyi konferenciája a Beneš-dekrétumok kérdésével foglalkozott, a mostani szakmai nap azonban arra a kihívásra kívánt választ keresni,

hogyan írható le a felvidéki magyar közösség társadalmi, szociológiai és fejlesztéspolitikai helyzete, különösen Nagyszombat és Nyitra megyében.

Mint fogalmazott, a konferencia célja az volt, hogy a kutatási eredmények és a szakmai hozzászólások révén használható muníciót adjon mindazoknak, akik helyi, megyei vagy országos szinten a közösség érdekeinek képviseletén dolgoznak.

A szakmai program első részében Rákóczi Krisztián, a VEKTOR Társadalomkutató Egyesület kutatója és Kapitány Balázs demográfus a Horizontum Polgári Társulás képviseletében mutatta be azt a friss kutatást, amely Nagyszombat és Nyitra megye magyar anyanyelvű felnőtt lakosságának véleményét vizsgálta. Az adatfelvétel többek között az egészségügyi szolgáltatásokkal, az utak állapotával, az ingázással, az oktatással és a megyei önkormányzatok munkájával kapcsolatos elégedettségre kérdezett rá.

Ezt követően Mészáros András közgazdász, elemző, a Pro Civis PT munkatársa tartott előadást „A tátrai tigris balladája” címmel. Előadásában Szlovákia gazdasági pályáját, a korábbi növekedési modell kifulladását, az állami költekezés és a konszolidáció hatásait, valamint Dél-Szlovákia infrastrukturális és gazdasági lemaradását elemezte. Kiemelte: az egykori „tátrai tigris” legendája mára szertefoszlott, miközben a déli régiók fejlődését továbbra is jelentősen korlátozza az autópályák, gyorsforgalmi utak és erős ipari központok hiánya.

A plenáris előadásokat követően két panelbeszélgetésre került sor. Az első, „A dél-szlovákiai infrastruktúra helyzete és kilátások” című beszélgetésben Élesztős Pál, a Keysight Technologies közép-európai vezetője és Sebők Pál építőmérnök vett részt, a panelt Kállay András, a Pro Civis munkatársa moderálta. A második panel az infrastruktúra-fejlesztés lehetőségeit vizsgálta a magyarlakta megyékben. Ennek résztvevői Őry Péter, a Pro Civis PT elnöke, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Cziprusz Zoltán, Besztercebánya megye képviselője, Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, valamint Gergely Papp Adrianna, Kassa megye képviselője, Debrőd polgármestere voltak. A beszélgetést Heringes Walter, a Pro Hungarica Communitate képviselője vezette.

A konferencia zárásában Szabó Tibor úgy értékelte, a bemutatott kutatási eredmények és a szakértői hozzászólások alapján jól látható, hogy amit a felvidéki magyar közvélemény fontosnak tart, az nagyrészt összhangban van a szakmai szereplők és a megyei képviselők által megfogalmazott prioritásokkal. Két kulcsfogalmat emelt ki: a szubszidiaritást és a szinergiát. Előbbi azt jelenti, hogy a döntéseket lehetőség szerint azon a szinten kell meghozni, ahol azok a leghatékonyabban kezelhetők, utóbbi pedig a helyi, megyei és országos szereplők együttműködésének fontosságára utal.

A szervezők szerint a konferencia nem lezárt beszélgetés, hanem egy szakmai folyamat része: a cél, hogy a következő időszakban a kutatási eredmények és a megfogalmazott javaslatok a felvidéki magyar közösség érdekképviseleti munkáját is segítsék.

