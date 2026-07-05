Felvidéki alkotók, ismert előadók és családi programok a Hajómalom Fesztiválon

A Hajómalom Fesztivál neve mára egyet jelent a minőségi szórakozással, az egyedülálló helyszínnel és a sokszínű kulturális programkínálattal. Idén is olyan népszerű előadók lépnek a nagyszínpadra, mint DESH, a WellHello, a Halott Pénz, a BSW, Pogány Induló, DÁNIELFY és a Parno Graszt. A fesztivál azonban ezúttal is jóval többet kínál koncertélményeknél.

A szervezők számára kiemelten fontos, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a felvidéki alkotóknak és művészeknek, ezért a kisszínpad programjai között számos helyi és régiós produkció is helyet kap. Fellép az Arizóna zenekar, a Gentleman Folk és a United Strings, míg a VIP-részleg zenei programjairól DJ Čeku és DJ Carlos gondoskodik.

A kulturális kínálatban különleges premier is helyet kap: a THE ART produkció legújabb színdarabját, a Párterápia című vígjátékot itt láthatja először a közönség. A bemutatóban Melecsky Kristóf, Holocsy Katalin és Tóth Tibor lép színpadra.

Beszélgetéssel érkezik Farkas Levente András, a Kék Cetli podcast házigazdája, aki Kárpáty Ernővel és Forgács Attila főszervezővel beszélget. Récsei Noémi Hrubá Orsolya gyógyszerésszel, kutatóval az egészségügyi álhírekről, a félinformációkról, valamint azok felismeréséről és hatásairól osztja meg gondolatait.

A fiatal generáció kreativitását képviseli a Lámpaláz Platform Benned van? című vitaszínházi előadása. Az interaktív produkció aktuális kérdéseket vet fel, miközben a közönséget is bevonja a gondolkodásba és a párbeszédbe. Aktuális témákkal érkezik Baranyai Barna is A zinternet veszéjes hej című edukatív stand-up előadásával, míg a programot Kakas Kicks Kiút a mókuskerékből című beszélgetése is gazdagítja.

A fesztivál vendége lesz Dr. Zacher Gábor, Magyarország egyik legismertebb toxikológusa. A Függőségek kezelése a terepen című beszélgetés során legújabb könyvéhez kapcsolódva osztja meg tapasztalatait és gondolatait. Pion István könyvbemutatóval érkezik, az új irodalmi helyszínen pedig Csuja Imre lép színpadra Imi, mondj egy verset! című produkciójával.

A tudomány és a kultúra iránt érdeklődőket a komáromi Selye János Egyetem előadásai is várják. Dr. Liptai Kálmán Matematika, avagy a szerelmes levél írásának művészete, H. Nagy Péter pedig Jelenetek a fesztiválkultúrából címmel tart előadást.

A Hajómalom Fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a családok számára is valódi közösségi élményt nyújtson.

Ennek jegyében szombaton 10 és 17 óra között a fesztivál területe ingyenesen látogatható, ahol színes családi programok várják az érdeklődőket. Az AirTrack légszőnyeg, a Futura kalanddoboz, a hagyományos népi játékok, a kézműves-foglalkozások, a Kenderkóc Népi Játszóház, a bűvészshow, valamint a Kuttyomfitty és Bab Társulat előadásai a legkisebbek számára is tartalmas kikapcsolódást kínálnak.

A programkínálat jól mutatja, hogy a Hajómalom Fesztivál jóval több egy zenei rendezvénynél.

A koncertek mellett színházi előadások, beszélgetések, irodalmi és tudományos programok, valamint családi programok is várják a látogatókat.

A szervezők július 9. és 11. között várják az érdeklődőket Gútán, a Hajómalom Fesztiválon.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma